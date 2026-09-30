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Mark Rutte: Nu există nicio amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului NATO, în ciuda avertismentelor Moscovei privind Kaliningradul.
Mark Rutte: Nu există nicio amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului NATO
Maria Nițu
30 sept. 2026, 19:44, Știri externe
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei la adresa teritoriului NATO, după avertismentul Moscovei cu privire la exclava rusă Kaliningrad.

Evaluarea amenințării din partea Rusiei a rămas neschimbată față de acum trei săptămâni, trei luni și un an, a afirmat Rutte, în ciuda avertismentului transmis NATO de către Moscova într-un document consultat de Reuters.

În document, Rusia a spus că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă alianța occidentală ar încerca să izoleze Kaliningradul, teritoriu rus aflat la Marea Baltică, între Polonia și Lituania.

NATO a reacționat cu „un oarecare calm”, a spus Mark Rutte.

„În esență, mesajul nostru a fost: «Hei, ascultați, suntem o alianță defensivă; încetați cu amenințările nucleare»”, a declarat el în cadrul unui eveniment organizat de Euronews la Bruxelles.

Dacă Rusia ar decide să acționeze împotriva Finlandei, a uneia dintre țările baltice, a Poloniei sau a oricărui alt stat NATO, acest lucru ar fi precedat de o consolidare a forțelor militare, a adăugat Mark Rutte.

El a mai precizat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea Europei, atât prin mijloace convenționale, cât și nucleare.

Între timp, NATO își va continua activitatea, inclusiv sprijinirea Ucrainei și investițiile în propria apărare, a mai declarat Mark Rutte.

Secretarul NATO a mai spus că președintele rus Vladimir Putin nu este interesat să negocieze încheierea războiului din Ucraina.

„E nevoie de doi pentru un tango. Până acum, nu pare că Vladimir Putin este dispus să danseze tango atunci când vine vorba de un acord de pace.”, a spus el.

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