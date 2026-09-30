Andy Burnham: „Indicii clare” privind implicarea Iranului în incidentul de lângă baza RAF Fairford

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii clare” privind implicarea Iranului în incidentul produs duminică în apropierea bazei aeriene Royal Air Force din Fairford, în sud-vestul Angliei, folosită de armata americană în războiul împotriva Republicii Islamice, relatează BBC News.

„Există indicii clare potrivit cărora Iranul ar fi avut un rol în evenimentele survenite în acest weekend la baza Royal Air Force din Fairford”, a declarat liderul laburist într-un interviu acordat agenției de presă citată.

Pe de altă parte, Iranul a negat „categoric”, luni, orice legătură cu acest caz.

Poliția britanică a intervenit în apropierea bazei din Fairford în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un apel la serviciile de urgență care semnala „trei vehicule suspecte”.

Cinci bărbați, cetățeni britanici cu vârste între 23 și 25 de ani, au fost arestați. Ei au fost suspectați inițial de „încălcarea legii privind explozibilii” și de „pregătirea unui act terorist”, înainte să fie eliberați luni pe cauțiune.

Poliția a anunțat marți că „niciun dispozitiv exploziv” nu a fost găsit în furgonetele folosite de cei cinci bărbați, dar în acestea se afla o cantitate mare de benzină.

Ancheta poliției antiteroriste continuă „în strânsă colaborare cu colegii noștri din SUA”, a mai spus premierul Andy Burnham.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat marți că incidentul implică „clar un actor străin”, dar, cu toate acestea, nu a vrut să ofere alte detalii. Poliția britanică a anunțat că „explorează numeroase piste”, inclusiv posibilitatea implicării unui „stat străin”.

Eliberarea celor cinci bărbați a provocat surpriză atât în Regatul Unit, cât și în SUA. „Sunt surprins că i-au eliberat, eu n-aș fi făcut asta”, a comentat președintele american Donald Trump.

Andy Burnham a mai precizat miercuri că suspecții au fost „eliberați pe cauțiune în cele mai stricte condiții posibile”.

Ziarul britanic The Times a relatat miercuri că incidentul a fost dejucat după ce unul dintre cei cinci suspecți ar fi avertizat poliția înainte de arestarea grupului.

Baza din Fairford este folosită de SUA din martie, în războiul împotriva Iranului, pentru „operațiuni defensive”. În tot această mișcare, Teheranul a reacționat cu furie la prezența militară americană.