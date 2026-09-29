Andy Burnham, primul discurs ca premier la conferința Partidului Laburist. Promite o „nouă cale” pentru Marea Britanie și schimbări în pensii, locuințe și utilități

Premierul britanic Andy Burnham a susținut marți primul său discurs în calitate de lider al Partidului Laburist și prim-ministru, în cadrul conferinței anuale a formațiunii, potrivit Reuters și BBC.

El a promis schimbări în domeniul pensiilor de stat, al locuințelor, al asistenței sociale și al utilităților și a anunțat, totodată, un rol mai mare al statului în economie.

Burnham a spus că vrea să rezolve problemele foarte grave cu care se confruntă Marea Britanie, dar a recunoscut că schimbările vor necesita timp. Într-un discurs pe care l-a descris drept unul „onest”, el a prezentat un plan pe termen lung pentru țară.

Fostul primar al zonei metropolitane Greater Manchester, în vârstă de 56 de ani, a promis un control public mai mare asupra utilităților, reformarea mecanismului „triple lock” pentru pensiile de stat și construirea mai multor locuințe sociale.

El a spus însă că, în perioada imediat următoare, guvernul său este limitat de situația bugetară și de angajamentele fiscale asumate de Guvernul anterior.

Unele dintre rezultatele programului său ar putea apărea abia după următoarele alegeri naționale, programate până la jumătatea anului 2029, iar altele chiar în următorul deceniu.

Burnham promite o „nouă cale”

Actualul premier a urcat pe scenă pe acordurile piesei „All Together Now”, a trupei The Farm din Liverpool, spunând că a ales să renunțe la ceea ce a numit „obișnuitul discurs mobilizator de conferință”.

„Un proiect pentru Marea Britanie mult mai serios decât orice li s-a oferit oamenilor în ultima generație”, a spus Andy Burnham.

A fost un discurs care a pus mult accent pe viitor, în condițiile în care noul guvern are la dispoziție fonduri limitate și trebuie să țină cont de piețele de obligațiuni, care au dus costurile de împrumut ale Marii Britanii la niveluri record.

Mesajul central al premierului a fost nevoia de a „pune capăt unui deceniu de dezbinare” și de a plasa „țara pe o nouă cale… redând speranța”. Discursul a fost primit cu entuziasm de participanții la conferință.

Promisiuni mari, dar cu respectarea regulilor fiscale

El a recunoscut că mai multe dintre propunerile sale ar putea fi puse în aplicare abia după alegerile preconizate pentru 2029.

Printre acestea se află modificarea sistemului electoral britanic, bazat pe principiul „câștigătorul ia totul”, dar și încercarea de a ajunge la un consens pentru o relație mai bună cu Uniunea Europeană după Brexit.

Programul său include extinderea fondului de locuințe sociale, reintegrarea pe piața muncii a unei părți dintre cei aproximativ un milion de tineri șomeri, reformarea sistemului de asistență socială și posibilitatea ca firmele de apă să treacă sub control public.

El a spus însă că situația fiscală poate limita ritmul în care aceste măsuri vor fi aplicate.

„Sper să vedeți în acest lucru un semn – unul puternic – al intenției noastre de a reduce facturile și tarifele în timp ce așteptați schimbările majore care vor urma”, a spus el.

„Mi-ar plăcea să acționez rapid, dar trebuie să fiu sincer cu privire la ceea ce își poate permite țara. Voi respecta regulile noastre fiscale pentru a reduce gradul de îndatorare și volumul împrumuturilor”, a afirmat el.

Mai multe locuințe sociale și control public asupra companiilor de apă

În domeniul locuințelor, Andy Burnham a promis că va acorda prioritate construirii de locuințe sociale. El vrea să ofere consiliilor locale și posibilitatea de a rechiziționa locuințe private neocupate.

Pentru tineri, premierul s-a angajat să creeze un sistem educațional care să ofere trasee academice și tehnice, cu scopul de a facilita accesul acestora pe piața muncii.

El a promis și eliminarea interdicției privind deținerea publică a companiilor de apă.

A precizat că oamenii nu ar trebui să plătească pentru problemele create de firme private, în special în situațiile în care apele uzate sunt deversate în mod repetat în râurile și mările țării.

Discurs emoționant despre asistența socială

Unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului a fost cel în care Burnham a vorbit despre sistemul de asistență socială și despre experiențele familiei sale.

El a povestit despre tatăl și bunica sa și despre modul în care aceasta a fost tratată într-un cămin de bătrâni. Acesta a povestit, în discursul său, despre „inelul ei de logodnă”, care „a fost smuls de pe deget și furat într-un cămin de bătrâni”.

Premierul a anunțat și că vrea să înființeze un Serviciu Național de Asistență Socială, care ar urma să fie finanțat prin modificarea mecanismului „triple lock”.

Mecanismul reprezintă o componentă majoră a sistemului de protecție socială pentru pensionari și garantează o creștere anuală a pensiei de stat în funcție de cea mai mare dintre trei valori: rata inflației, creșterea salariilor sau pragul fix de 2,5%.

Partidul populist Reform UK a reacționat în acel moment la anunț și a întrebat de ce pensionarilor li se cere „să fie primii care fac sacrificii”.

Andy Burnham a devenit apoi din nou emoționat atunci când a vorbit despre viziunea sa pentru Marea Britanie și despre tatăl său, care a murit în această lună.

El a povestit că, în ziua morții tatălui său, premierul Scoției, John Swinney, i-a spus că acesta „ar putea fi ultimul prim-ministru al Regatului Unit”.

„Regatul Unit pe care l-a reprezentat tatăl meu este cel în care cred și eu. Așadar, voi folosi această funcție pentru a construi genul de Mare Britanie pe care tatăl meu și-ar fi dorit să o vadă”, a adăugat premierul britanic.