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În Ungaria, doi foști miniștri din guvernul Orbán au fost reținuți pentru suspiciuni de luare de mită și deturnare de fonduri

Doi miniștri din fostul guvern al lui Viktor Orbán, suspectați separat de deturnare de fonduri publice a milioane de euro și de luare de mită în valoare de milioane de euro, au fost reținuți, la câteva ore după ce parlamentarii maghiari au votat pentru ridicarea imunității lor.
În Ungaria, doi foști miniștri din guvernul Orbán au fost reținuți pentru suspiciuni de luare de mită și deturnare de fonduri
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
29 sept. 2026, 20:58, Știri externe
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Procurorii au declarat marți că Balázs Hankó, ministrul culturii al lui Orbán și încă deputat în partidul naționalist Fidesz al fostului prim-ministru, a fost reținut luni seară. Hankó este suspectat de deturnare de fonduri. El a negat orice faptă ilegală, potrivit The Guardian.

Miklós Seszták, un deputat din partea partidului aliat Fidesz, KDNP, care a ocupat funcția de ministru pentru dezvoltare națională între 2014 și 2018, a fost, de asemenea, reținut luni în cadrul unei anchete privind presupusa luare de mită. Și el a negat orice faptă.

„Ieri a fost o zi importantă”, a declarat marți prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar. Partidul său, Tisza, a câștigat alegerile din aprilie, promițând să investigheze presupusele acte de corupție și abuz în funcție din timpul mandatului de 16 ani al lui Orbán.

Parlamentul ungar a votat luni suspendarea imunității

„După decenii de minciuni, pentru prima dată, milioane de maghiari au putut experimenta ce înseamnă cu adevărat o schimbare reală de regim și egalitatea în fața legii”, a declarat Magyar pe rețelele de socializare.

Arestările au avut loc la câteva ore după ce parlamentul ungar a votat luni suspendarea imunității lui Hankó și Seszták – dar și a lui Magyar, care ceruse ridicarea acesteia pentru a se putea absolvi de ceea ce a numit un „asasinat de caracter”.

Acuzații și împotriva actualului premier

Anchetele de corupție privind miniștrii din epoca Orbán sunt primele împotriva unor personalități importante din fostul guvern. Între timp, Magyar este acuzat că a smuls un telefon de la un bărbat care îl filma într-un club de noapte în 2024 și l-a aruncat în Dunăre.

Prim-ministrul a negat că acțiunea sa ar fi constituit un furt. El a spus că și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale, dar a negat comiterea unei infracțiuni și i-a criticat pe procurori pentru că au „confundat” cazurile de corupție ale foștilor miniștri cu „o tentativă de asasinat politic”.

Ungaria a afirmat în repetate rânduri că, în ultimii ani, corupția și utilizarea abuzivă a fondurilor publice au costat Ungaria între 8% și 10% din PIB-ul său sub guvernele succesive conduse de Orbán, care a negat în repetate rânduri că ar fi permis corupția rampantă și furtul flagrant de bani publici în timpul a peste un deceniu și jumătate la putere.

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