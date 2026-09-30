Donald Trump susține că americanii nu știu cât de bine o duc

Mesajul a fost scris miercuri pe propria rețea de socializare. Președintele american a susținut că americanii nu realizează că țara lor se descurcă „mai bine ca niciodată”.

„Națiunea noastră se descurcă foarte bine, în multe privințe, mai bine ca niciodată, dar publicul pur și simplu nu știe cât de bine ne descurcăm”, a scris Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Președintele SUA a acuzat mass-media că răspândește informații false.

„Mass-media, care răspândește știri false, refuză să prezinte cifrele noastre record, așa că fac tot ce pot pentru a le prezenta eu însumi”, a precizat Donald Trump.

Donald Trump în război cu presa americană

Președintele Donald Trump se află în război cu mai multe trusturi de presă. Recent, administrația de la Casa Albă a suspendat oficial acreditările de presă pentru instituții majore precum CNN, MS NOW și Politico. El a acuzat trusturile menționate de partizanat și de propagare de știri false și a lansat propriul canal Trump TV.

Ca reacție, organizațiile interzise la Casa Albă au dat în judecată administrația Trump. Jurnaliștii contestă măsura în instanță, invocând încălcarea libertății presei și a Primului Amendament din Constituția SUA.

Încrederea americanilor în Trump, la cote de avarie

Încrederea americanilor în Donald Trump a înregistrat o prăbușire istorică în septembrie 2026. Cota de încredere a ajuns la cel mai scăzut nivel din întreaga sa carieră politică. Conform unor sondaje, rata s medie de aprobare națională a scăzut la aproximativ 37%, în timp ce rata de dezaprobare a urcat la peste 58-60%.

De asemenea, o analiză Wall Street Journal a arătar că Trump deține cea mai slabă cotă de popularitate înregistrată de un președinte în funcție înaintea alegerilor parțiale din ultimele decenii.

Scăderea accentuată a încrederii publicului american în președintele este determinată de factori precum costul vieții, inflația și războiul din Iran. Problemele de imagine ale lui Trump se reflectă și în sondajele privind alegerile parțiale din noiembrie. Intenția de vot la nivel național indică un avans considerabil al Democraților în fața Republicanilor. Experții spun că există riscul major ca republicanii să piardă controlul asupra Congresului SUA.