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Ce soluție propune un fost președinte al României pentru criza politică: „S-ar putea să fie rândul PSD”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, spune că următorul guvern ar putea fi unul condus de PSD. Fostul șef de stat a criticat partidele politice, despre care a spus că trebuie sancționate pentru nerespectarea Constituției.
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Coralia Frigea
30 sept. 2026, 20:31, Politic
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Traian Băsescu, fostul președinte al României, face predicții după ce Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Fostul șef de stat spune că următoarea desemnare ar putea veni dinspre PSD.

„S-ar putea să fie rândul PSD-ului, cred. Nu știu dacă neapărat Grindeanu, pentru că, din câte știu, Grindeanu nu-i foarte fericit să fie premier, dar este nefericit că PSD-ul nu-i la guvernare. Primăriile care au înghițit la început povestea, demisionăm, revenim în câteva zile, au ajuns la capătul răbdării primarii din teritoriu. Pentru că Bolojan a dat și el bani numai la primăriile PNL și nu a dat nimic la primăriile PSD, ceea ce îi sufocă pur și simplu pe primari”, a declarat Traian Băsescu, într-o intervenție la B1TV.

Care este soluția pentru ieșirea din criza politică

Fostul șef de stat mai spune că suspendarea președintelui nu ar fi o soluție pentru criza politică, ba chiar ar face ca România să scadă în ochii investitorilor. În schimb, Băsescu critică situația politică actuală și spune că trebuie rezolvată de urgență.

„Discutând foarte deschis subiectul consultării partidelor politice. Acum nu dau lecții nimănui, dar dacă aș fi fost președintele României cu țara în situația în care este acum, adică de cinci luni fără guvern în funcție, păi cred că anunțam de la Praga că aterizez la ora 22 și la ora 24 mă întâlnesc cu partidele. Adică asta nu e o temă pe care o lași din săptămână în săptămână. Este o urgență. Ori tipul ăsta de lucru, mă întâlnesc luni cu partidele și în lumea următoare o să anunț o decizie, este absolut nejustificat pentru un președinte”, a mai explicat fostul președinte.

„Nimeni nu respectă nici ordinea, nici spiritul Constituției”

Băsescu a mai criticat și partidele politice, despre care a spus că nu respectă Constituția și că ele ar trebui sancționate.

„În momentul de față, dacă m-ați fi întrebat acum cinci luni, dacă este posibil să vedem ce se întâmplă, acum v-aș fi spus exclus. Acum nu mai exclud nimic. Se poate întâmpla pur și simplu orice, dintr-un motiv simplu. Nimeni nu mai respectă nici litera, nici spiritul Constituției. Lumea e foarte clară în Constituție că un interimat ține 45 de zile. Uite că suntem de cinci luni și, pentru că nu avem sancțiuni, partidele pur și simplu nesocotesc prevederile legale”, a mai precizat Băsescu.

Social-democrații și-au reafirmat deja disponibilitatea pentru a intra la guvernare miercuri, chiar după ce Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că partidele trebuie să găsească rapid o soluție pentru formarea unei majorități.

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