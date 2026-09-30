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Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: A venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri, la Parlament, o declarație de presă, după ce Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament. „Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. PSD e pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”, a spus Grindeanu.
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Diana Nunuț
30 sept. 2026, 16:14, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Parlament, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a fost învestit de Parlament, că partidele trebuie să găsească rapid o soluție pentru formarea unei majorități, în condițiile în care România se apropie de iarnă, iar Guvernul trebuie să pregătească rectificarea bugetară și proiectul de buget pentru 2027.

Liderul PSD a criticat demersul de formare a Guvernului propus de Siegfried Mureșan, susținând că era cunoscut de la început faptul că acesta nu putea obține o majoritate parlamentară.

„Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist”, a declarat Grindeanu la Parlament.

Liderul social-democrat a afirmat că este necesară o soluție politică rapidă, având în vedere problemele economice cu care se confruntă România și calendarul bugetar pentru perioada următoare.

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027”, a spus Grindeanu în fața jurnaliștilor.

Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum

Grindeanu a spus că românii așteaptă schimbarea direcției economice și a precizat că PSD este pregătit să propună o alternativă la măsurile de austeritate.

„Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării”, a declarat acesta.

Liderul PSD a mai spus că speră ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, pentru identificarea unei soluții politice.

„Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social-Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc, ca toate forțele politice, să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a conchis Grindeanu. 

Guvernul Mureșan a picat la vot

Miercuri, Guvernul propus de Siegfried a picat la vot în Parlament. Nu a fost întrunită majoritatea. 182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă”.

Guvernul condus de Adrian Veștea a picat la votul de învestire din Parlament pe 22 iunie 2026, obținând 189 de voturi „pentru” și 23 „contra”.

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