Siegfried Mureșan, prima reacție după ce Guvernul propus a picat la vot: Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea ei

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a făcut primele declarații la scurt timp după ce Cabinetul pe care l-a propus nu a primit voturile necesare din partea Parlamentului pentru a fi învestit.

El a afirmat că PNL, USR și UDMR au lucrat „serios și responsabil” la un program de guvernare și a criticat formațiunile care au votat împotriva formulei propuse, susținând că acestea au optat pentru prelungirea crizei politice.

„Am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din aceste trei partide”, a declarat Siegfried Mureșan.

El le-a mulțumit colegilor din PNL, USR și UDMR pentru activitatea din ultimele săptămâni și pentru elaborarea programului de guvernare.

„Au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, un program de guvernare reformator, un program de guvernare pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democrată și sigură”, a spus Mureșan.

Mureșan: Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea ei

Premierul desemnat a completat spunând că formațiunile care au susținut formarea Guvernului au venit în Parlament cu o soluție pentru încheierea crizei politice, însă aceasta nu a primit voturile necesare.

„Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a adăugat că formațiunile implicate în negocierile pentru formarea Guvernului așteaptă să vadă care vor fi următorii pași ai președintelui României.

„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan a precizat că PNL, USR și UDMR vor continua să susțină reformele pe care le consideră necesare și a făcut referire la eforturile depuse de populație în ultimul an pentru stabilizarea țării.

„Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oamenii în acest an să nu fie în zadar”, a declarat el.

Declarațiile sale vin după ce miercuri, Guvernul propus de acesta a picat la vot în Parlament. Nu a fost întrunită majoritatea. 182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă”

Guvernul condus de Adrian Veștea a picat la votul de învestire din Parlament pe 22 iunie 2026, obținând 189 de voturi „pentru” și 23 „contra”.