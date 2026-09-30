Guvernul Mureșan a picat. Ce urmează și ce variante are Nicușor Dan

Respingerea Guvernului Mureșan nu înseamnă automat că România merge la alegeri anticipate. Procedura de formare a Guvernului poate continua prin desemnarea unei alte persoane pentru funcția de prim-ministru.

De altfel, președintele Nicușor Dan a declarat că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și că alegerile anticipate ar însemna câteva luni suplimentare de instabilitate. Șeful statului a cerut partidelor să negocieze pentru găsirea unei soluții.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele nu a precizat însă dacă, în cazul unei noi desemnări, ar opta pentru un premier politic, independent sau tehnocrat.

Varianta alegerilor anticipate

O altă posibilitate este dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Această variantă a fost discutată în ultimele zile, însă Nicușor Dan a spus public că nu o consideră o soluție pe care și-o dorește.

În PNL a fost luată în calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale în cazul în care Guvernul Mureșan este respins, iar președintele nu convoacă alegeri anticipate. Ministrul propus pentru Investiții și Proiecte Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că o asemenea decizie trebuie luată de conducerea partidului.

Explicațiile unui fost președinte CCR

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a explicat că președintele are posibilitatea de a alege între desemnarea unui nou premier și dizolvarea Parlamentului, Constituția folosind formularea „poate” în privința dizolvării Legislativului.

„Păi câtă vreme acolo scrie poate, cum să fie obligație? El poate să facă asta, președintele are libertatea de alegere, să declanșeze alegeri anticipate sau a face o nouă propunere de persoană care să formeze guvernul”, a declarat Augustin Zegrean, în cadrul unei intervenții la B1.

Acesta a explicat că, dacă s-ar merge pe varianta alegerilor anticipate, acestea ar trebui organizate în termenul de 90 de zile.

„Parlamentul actual ar rămâne în funcție, dar fără cele mai multe dintre atribuții, până la întrunirea legală a noului Parlament. Deci am fi cu guvern interimar, cu parlament interimar, ne mai lipsește un președinte interimar”, a mai spus fostul președinte CCR.

A treia încercare de formare a Guvernului

Guvernul Mureșan a fost a treia încercare de instalare a unui Executiv după demiterea Guvernului Bolojan.

Înaintea lui Mureșan, Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.

În aceste condiții, o nouă desemnare ar deschide o nouă rundă de negocieri între partidele parlamentare.

Președintele va trebui să decidă următorul pas după respingerea Cabinetului Mureșan: o nouă nominalizare pentru funcția de premier sau declanșarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate.