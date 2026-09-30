Nicușor Dan cere măsuri ferme împotriva amenințărilor hibride: E nevoie de colaborare și reglementare

Cooperarea industrială în tehnologia dronelor

Nicușor Dan a explicat că tehnologia dronelor evoluează odată cu războiul, motiv pentru care statele europene trebuie să coopereze și să investească în dezvoltarea propriilor capacități.

„E o chestiune de tehnologie care avansează pe măsură ce războiul avansează și atunci cooperarea este necesară pentru că dimensiunea contează și ăsta a fost unul din mesajele principale ale summitului de la Ankara. Trebuie să punem bani, dar trebuie ca industriile noastre de apărare să colaboreze pentru a reuși să fie suficient de rapide”, a declarat Nicușor Dan.

Discursul politicienilor pentru combaterea dezinformării

Pe palierul dezinformării, șeful statului a identificat două direcții majore de acțiune, prima vizând comunicarea politicienilor.

„Ceea ce privește dezinformarea, aici am discutat și privat și în discuția cu delegațiile de acest fenomen, este nevoie de, pe de o parte, sunt două componente. Una este comunicarea publică și nivelul de încredere al societății în politicieni. Opinia mea, politicienii trebuie să-și asume inclusiv eșecurile sau realizările parțiale pentru că altfel suntem într-un dialog paralel între ce comunică politicienii și ce simt oamenii pentru că este realitatea lor cotidiană”, a mai spus președintele României.

Pericolul mediului digital

A doua componentă a combaterii manipulării ține de infrastructura tehnică a dezinformării și de campaniile masive desfășurate de fermele de boți.

„Dacă permitem ca 10.000 de conturi false să amplifice un mesaj, vocea cetățeanului, care în mod democratic are o opinie și vrea să și-o exprime, nu se mai aude. Și la fel, câteva zeci de conturi care intră și comentează pe site-ul unui cetățean sau unui actor politic pot să descurajeze pe alții să vină și să se asocieze cu ea”, a precizat șeful statului.

În acest context, șeful statului a susținut necesitatea unor reglementări care să combată astfel de practici.

„Deci e o chestiune, în opinia mea, extrem de importantă a democrației noastre și aici trebuie să avem curajul să reglementăm. Nu să interzicem libertatea de exprimare, dar să ne asigurăm că libertatea de exprimare se manifestă în mod proporțional între cetățeni”, a conchis președintele.