Prima pagină » Politic » „Primari din țară își pierd mandatele”. Ciprian Ciucu anunță primele efecte ale Legii Integrității

„Primari din țară își pierd mandatele”. Ciprian Ciucu anunță primele efecte ale Legii Integrității

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță primele efecte ale Legii Integrității. În urma amendamentului Fritz, mai mulți primari din țară își pierd mandatele începând de miercuri, 30 septembrie, dacă au fost declarați condamnați. Și Dominic Fritz, primarul Timișoarei, se numără printre cei afectați de noua lege.
„Primari din țară își pierd mandatele”. Ciprian Ciucu anunță primele efecte ale Legii Integrității
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
30 sept. 2026, 14:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, anunță intrarea în vigoare a efectelor Legii Integrității, adoptate la începutul lunii septembrie. Din 30 septembrie, primarii care au fost declarați condamnați definitiv pentru conflict de interese sau incompatibilitate cu funcția.

„Astăzi Dominic Fritz și alți primari din țară își pierd mandatul, ca urmare a unei legi cu dedicație, făcută împotriva unui singur om. Pur și simplu nu este drept!”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Edilul Capitalei a criticat dur inițiativa legislativă cât timp încă era discutată în Parlament. Ea a pornit de la Guvern, a fost trimisă pe traseul legislativ, unde a fost modificată de PSD.

Amendamentul Fritz a creat controverse printre aleși, parlamentarii USR și PNL opunându-se acestuia. Modificarea a fost mai apoi declarată constituțională la CCR.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
Ipoteza unui atentat la bordul avionului FlyDubai prinde contur. Rapoartele mass-media arată că s-a încercat prăbușirea aeronavei. Copilotul l-ar fi înjunghiat pe căpitan. Ce povestesc pasagerii
Gandul
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor