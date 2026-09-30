„Primari din țară își pierd mandatele”. Ciprian Ciucu anunță primele efecte ale Legii Integrității

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, anunță intrarea în vigoare a efectelor Legii Integrității, adoptate la începutul lunii septembrie. Din 30 septembrie, primarii care au fost declarați condamnați definitiv pentru conflict de interese sau incompatibilitate cu funcția.

„Astăzi Dominic Fritz și alți primari din țară își pierd mandatul, ca urmare a unei legi cu dedicație, făcută împotriva unui singur om. Pur și simplu nu este drept!”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Edilul Capitalei a criticat dur inițiativa legislativă cât timp încă era discutată în Parlament. Ea a pornit de la Guvern, a fost trimisă pe traseul legislativ, unde a fost modificată de PSD.

Amendamentul Fritz a creat controverse printre aleși, parlamentarii USR și PNL opunându-se acestuia. Modificarea a fost mai apoi declarată constituțională la CCR.