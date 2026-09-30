Diana Buzoianu, atac la PSD și AUR în Parlament: Nu mai puteți să blocați o țară întreagă

Diana Buzoianu a susținut că România nu s-a schimbat în bine în ultimele decenii din cauza oamenilor care au beneficiat de „un sistem injust”.

„Doamnelor și domnilor parlamentari, haideți să nu ne mințim unii pe alții, știm cu toții de ce România nu s-a schimbat în ultimele decenii în bine. Pentru că foarte mulți dintre oamenii care au fost la guvernare au fost beneficiarii direcți ai unui sistem injust”, a spus deputata USR.

Buzoianu: Ați ajuns inclusiv să dărâmați un guvern cu prietenii dumneavoastră de la AUR

Deputata USR a acuzat PSD că a contribuit la blocarea guvernării și a făcut referire la colaborarea cu AUR pentru moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

„A început blocajul cu PSD. Și ați ajuns inclusiv să dărâmați un guvern cu prietenii dumneavoastră de la AUR”, a spus Buzoianu.

Ea i-a transmis un mesaj direct liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre care a afirmat că ar fi promis revenirea PSD la guvernare în câteva zile.

„Domnul Grindeanu, care e prea preocupat, acum pleacă să dea declarații probabil, v-a promis tuturor că vă întoarceți în câteva zile la guvernare. Newsflash! Au trecut cinci luni”, a afirmat deputata USR.

Buzoianu: Nu mai puteți să blocați o țară întreagă

Buzoianu a susținut că partidele au avut timp să formeze majorități și să negocieze o alternativă, dar că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Ați avut timp și să vă faceți majorități, și să vă faceți jocuri politice, și să vă faceți toate negocierile. Nu ați reușit. Au picat toate”, a spus ea.

Ea a enumerat apoi mai multe obiective pe care le consideră urgente pentru viitorul Executiv, între care restructurarea companiilor, atragerea fondurilor europene și efectuarea unor controale în instituții.

„Astăzi a venit momentul să recunoașteți că nu mai puteți să blocați o țară întreagă doar pentru că ați promis voi unor baroni locali că, indiferent de situație, voi vă întoarceți în câteva zile la guvernare”, a afirmat Buzoianu.

Buzoianu: Un guvern cu puteri depline nu este un moft politic

Diana Buzoianu a susținut că formarea unui guvern cu puteri depline este necesară pentru continuarea reformelor.

„Un guvern cu puteri depline nu este un moft politic, este o condiție ca reformele să poată continua”, a spus deputata USR.

Ea a afirmat că membrii Cabinetului Mureșan și-au asumat să muncească pentru România și le-a cerut parlamentarilor să nu blocheze formarea Executivului.

„Nu vă fie frică. Nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă. Nu am putea să vă cerem asta. Dar vă cerem măcar să nu mai inventați motive să blocați în continuare luni de zile țara aceasta”, a declarat Buzoianu.

Ironii la adresa lui George Simion

În finalul discursului, deputata USR a făcut referire și la liderul AUR, George Simion.

„Că despre domnul Simion ați încercat să faceți un discurs un pic mistic, așa, de guru. Nu v-a ieșit, dar mai aveți șansă să încercați”, a spus Diana Buzoianu.

Votul pentru învestirea Guvernului Mureșan are loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru învestirea Cabinetului sunt necesare 233 de voturi favorabile, din totalul de 465 de parlamentari. PSD și AUR au anunțat înaintea votului că nu susțin Guvernul Mureșan.