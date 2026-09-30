A început votul pentru învestirea Guvernului. Siegfried Mureșan: Fără taxe și impozite noi. Grindeanu: Guvern marionetă. George Simion cere eliberarea lui Călin Georgescu

A început votul

A început votul în Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Parlamentarii votează cu bile.

Diana Buzoianu a cerut parlamentarilor să nu împiedice formarea guvernului

Deputata USR Diana Buzoianu, nominalizată pentru a prelua funcția de ministru al Mediului, a lansat miercuri, în plenul Parlamentului, un atac la adresa PSD și AUR. Ea a acuzat blocarea reformelor și a cerut parlamentarilor să nu împiedice formarea unui guvern cu puteri depline.

Kelemen Hunor: Vom vota acest guvern

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va vota acest guvern.

„Societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.

Acesta a spus că societatea, când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții: „Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, va alege populismul”.

Sorin Grindeanu a ieșit din sală

Sorin Grindeanu Liderul PSD,, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan de la votul pentru Guvernul Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.

George Simion cere eliberarea lui Călin Georgescu

„Nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a spus, de la tribuna Parlamentului, George Simion, liderul AUR.

El a spus că în ciuda tururor amenințărilor, AUR nu vortează guvernul.

„Ne-ați amenințat, ați trimis private jeturi după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro”, a mai transmis Simion.

Sorin Grindeanu: Veniți în fața românilor cu un guvern marionetă

Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în plenul Parlamentului că direcția în care merge România este una complet greșită.

„Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor. În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă”, a susținut Grindeanu.

El a spus că acest guvern „nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate” și că este „un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”.

Sorin Grindeanu a anunțat că Partidul Social-Democrat spune nu acestui guvern.

Mureșan: Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi

Siegfried Mureșan a vorbit despre taxe, salarii și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici, pe muncă de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027”, a spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a vorbit, în Parlament, și despre direcția pe care propune să o urmeze România și despre rolul Uniunii Europene în transformarea țării. În discursul susținut înaintea votului pentru învestirea Guvernului, Mureșan a pus în centrul mesajului său libertatea, statul de drept și valorile europene.

Premierul desemnat a mai spus că românii din diaspora se vor putea întoarce în țară atunci când vor găsi în România locuri de muncă bine plătite, servicii publice care funcționează și posibilitatea de a reuși prin muncă.

UPDATE Mureșan: Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică

„Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte”, a spus Siegfried Mureșan în discursul din Parlament.

Premierul desemnat a afirmat că propune „o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare”.

„Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an”, a mai spus Mureșan.

Grindeanu: „Cred că toată lumea e sigură că pică acest guvern”

„Cred că toată lumea e sigură că pică acest guvern”, a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, înainte de începerea ședinței.

UPDATE A început ședința Parlamentului

Ședința Parlamentului pentru votul de învestitură al Guvernului propu s de Siegfried Mureșan a început puțin după ora 13.00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

UPDATE Scandal pe holuri

Siegfried Mureșan a fost asaltat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, cu câteva minute înainte de votul pentru cabinetul propus de el.

Premierul desemnat a evitat întrebările și a făcut o singură declarație: „Mergem în plen, România merită să aibă un guvern”.

Drumul spre sala de plen a fost tensionat și de apariția Dianei Șoșoacă. Aceasta a făcut scandal și a urlat la Mureșan pe holurile Parlamentului.

UPDATE Peiu: Șansele sunt 0.00%