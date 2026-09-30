A început votul pentru învestirea Guvernului. Siegfried Mureșan: Fără taxe și impozite noi. Grindeanu: Guvern marionetă. George Simion cere eliberarea lui Călin Georgescu

A început votul în Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Parlamentarii votează cu bile.
Deputata USR Diana Buzoianu, nominalizată pentru a prelua funcția de ministru al Mediului, a lansat miercuri, în plenul Parlamentului, un atac la adresa PSD și AUR. Ea a acuzat blocarea reformelor și a cerut parlamentarilor să nu împiedice formarea unui guvern cu puteri depline.
Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va vota acest guvern.
„Societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.
Acesta a spus că societatea, când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții: „Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, va alege populismul”.
„Nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a spus, de la tribuna Parlamentului, George Simion, liderul AUR.
El a spus că în ciuda tururor amenințărilor, AUR nu vortează guvernul.
„Ne-ați amenințat, ați trimis private jeturi după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro”, a mai transmis Simion.
Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în plenul Parlamentului că direcția în care merge România este una complet greșită.
„Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor. În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă”, a susținut Grindeanu.
El a spus că acest guvern „nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate” și că este „un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”.
Sorin Grindeanu a anunțat că Partidul Social-Democrat spune nu acestui guvern.
Siegfried Mureșan a vorbit despre taxe, salarii și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.
„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici, pe muncă de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027”, a spus premierul desemnat.
Siegfried Mureșan a vorbit, în Parlament, și despre direcția pe care propune să o urmeze România și despre rolul Uniunii Europene în transformarea țării. În discursul susținut înaintea votului pentru învestirea Guvernului, Mureșan a pus în centrul mesajului său libertatea, statul de drept și valorile europene.
Premierul desemnat a mai spus că românii din diaspora se vor putea întoarce în țară atunci când vor găsi în România locuri de muncă bine plătite, servicii publice care funcționează și posibilitatea de a reuși prin muncă.
„Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte”, a spus Siegfried Mureșan în discursul din Parlament.
Premierul desemnat a afirmat că propune „o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare”.
„Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an”, a mai spus Mureșan.
„Cred că toată lumea e sigură că pică acest guvern”, a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, înainte de începerea ședinței.
Ședința Parlamentului pentru votul de învestitură al Guvernului propu s de Siegfried Mureșan a început puțin după ora 13.00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.
Siegfried Mureșan a fost asaltat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, cu câteva minute înainte de votul pentru cabinetul propus de el.
Premierul desemnat a evitat întrebările și a făcut o singură declarație: „Mergem în plen, România merită să aibă un guvern”.
Drumul spre sala de plen a fost tensionat și de apariția Dianei Șoșoacă. Aceasta a făcut scandal și a urlat la Mureșan pe holurile Parlamentului.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri dimineața la RFI că Guvernul Mureșan are șanse mici să primească miercuri votul de învestitură. El nu vede de unde ar putea veni cele 233 de voturi necesare.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri dimineață că se va prezenta în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a cere votul de învestitură al Cabinetului său, respingând apelurile liderului PSD Sorin Grindeanu de a renunța la candidatură.
„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, se arată în mesajul publicat miercuri de Mureșan.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge miercuri în Parlament pentru votul de învestitură al Guvernului pe care îl propune. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată să înceapă la ora 13:00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.
Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Astfel, Guvernul pornește spre vot fără numărul necesar pentru învestire și are nevoie de voturi suplimentare.
PSD și AUR au anunțat că nu susțin Guvernul Mureșan, iar votul parlamentarilor din celelalte grupuri devine esențial pentru rezultatul de miercuri.
Premierul desemnat a prezentat un program de guvernare care cuprinde 372 de măsuri și o echipă formată din 16 miniștri.
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 miniștri. Printre aceștia se află Mircea Abrudean la Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță la Apărare, Tanczos Barna la Agricultură, Andrea Chiș la Justiție, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Țoiu la Externe și Cătălin Drulă la Transporturi.
Lista mai include miniștri propuși pentru Sănătate, Dezvoltare, Muncă, Investiții și Proiecte Europene, Economie, Mediu, Energie, Cultură și Educație.
Miniștrii propuși au fost audiați luni și marți în comisiile parlamentare. Avizele acordate de comisii sunt consultative și nu condiționează votul de învestitură din plen.
Din cei 16 membri propuși ai Cabinetului, opt au primit avize favorabile în urma audierilor: Tanczos Barna, Alexandru Nazare, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Bulcsu Koppany Otvos, Cseke Attila și Diana Buzoianu.
Votul de miercuri este etapa decisivă a procedurii de învestire. În cazul în care Cabinetul nu obține majoritatea necesară, procedura de formare a unui nou Guvern poate continua cu desemnarea unui alt candidat, în condițiile prevăzute de Constituție.
Actuala încercare de formare a Guvernului vine după alte două desemnări care nu au dus la instalarea unui Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.