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Grindeanu părăsește plenul la discursul lui Bolojan. Ce a transmis liderul PNL

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan de la votul pentru Guvernul Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.
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Andreea Tobias
30 sept. 2026, 14:17, Politic
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Bolojan a spus că Parlamentul trebuie să găsească o soluție pentru criza declanșată de PSD și AUR. El a susținut că o soluție politică este bună doar dacă rezolvă și problemele țării.

Potrivit liderului liberal, Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză, pentru că nu irosește eforturile din ultimul an.

„Guvernul meu a fost demis pentru reforme”

Bolojan a reinterat ideea că Guvernul pe care îl conduce nu a fost demis pentru că a încălcat programul de guvernare. Motivul real ar fi fost reformele și încercarea de a opri sifonarea banilor publici către rețelele clientelare.

„Nu poți să ceri contribuabilului să-și plătească taxele și în același timp să accepți ca statul să le risipească banii”, a declarat el.

Liderul PNL a acuzat PSD că s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării. Social-democrații ar fi păstrat însă, prin oamenii din instituții, pârghia de blocaj.

Apel la vot și avertisment despre piețe

Bolojan l-a descris pe Siegfried Mureșan ca pe un om cu diplome luate pe cinstite și o carieră europeană incontestabilă.

El a susținut că programul noului Cabinet promite ca nicio taxă să nu mai crească. Echilibrarea bugetului s-ar face doar prin reducerea cheltuielilor statului.

Liderul PNL i-a avertizat pe cei care resping Guvernul că vor răspunde dacă România va fi penalizată de piețe. „Noi nu ne legăm cu lanțuri de scaune”, a spus Bolojan.

El le-a cerut parlamentarilor să voteze un guvern stabil, cu puteri depline, de care are nevoie România.

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