Siegfried Mureșan: Nimeni nu e mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații

„Un stat în care nimeni nu este mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații. Acest lucru este foarte clar în programul nostru de guvernare, iar aici mă bazez pe dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră”, s-a adresat el Parlamentarilor prezenți la votul de învestitură.

El i-a îndemnat pe Parlamentarii prezenți la vot să fie „puternici și activi” și să „își exercite rolul de control” în relația cu Guvernul României, având în vedere prerogativele de control ale Guvernului.

„Vreau să fiți un Parlament puternic, să vă exercitați rolul de control și vreau ca dumneavoastră, ca Parlament, să fiți activi și puternici, inclusiv în relația cu guvernul României, având în vedere prerogativele de control ale guvernului pe care le aveți”, a declarat Mureșan.

Acesta a mai vorbit și despre celelalte reforme vizate, precum servicii publice mai bune pentru cetățeni, reformarea ANAF, reducerea birocrației pentru antreprenori și înființarea unui ghișeu unic pentru cetățeni.

Mureșan a precizat și că reformele vizate trebuie să aducă profit pentru statul român, și să nu fie „o sursă de pierderi” pe care statul cu greu le acoperă „din taxele și impozitele românilor”.

Premierul desemnat a mai adus în discuție și reducerea numărului de Parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, limitarea numărului de secretari de stat la trei persoane pentru fiecare minister, dar și „punerea ordinii” în companiile de stat în primele luni de mandat.

Pentru a trece votul de învestitură în Parlament, Cabinetul Mureșan trebuie să obțină un minim de 233 de voturi de învestitură, acordate dintr-un total de 435 de parlamentari.