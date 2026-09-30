Siegfried Mureșan: „Am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați. Europa ne-a adus libertate, reguli și valori”

În discursul său, Mureșan a făcut o comparație între România de astăzi și țara în care au trăit generațiile anterioare. El a amintit perioada comunistă, tranziția dificilă de după 1990 și izolarea României înainte de aderarea la NATO și Uniunea Europeană.

„Atunci am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați”, a spus premierul desemnat în Parlament. El a evidențiat schimbările pe care le consideră esențiale după apropierea și aderarea României la proiectul european.

Libertatea de a munci și de a studia oriunde în Europa

Siegfried Mureșan a enumerat libertatea de a trăi, de a munci și de a studia în Uniunea Europeană printre principalele beneficii pe care România le-a câștigat în această perioadă. „Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului”, a declarat el.

În mesajul său, integrarea europeană este prezentată și ca o schimbare de statut pentru România. Țara nu mai este descrisă ca una izolată, ci ca parte a unui spațiu în care cetățenii beneficiază de libertăți și drepturi comune.

Mureșan a legat această transformare de momentele în care românii au ales explicit direcția europeană. El a amintit anul 1989, când oamenii au luptat pentru libertate, anul 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, dar și protestele din 2017 pentru valori europene, justiție și stat de drept. „România Europeană este o Românie puternică”, a afirmat Mureșan.

Un Parlament puternic și decizii luate în România

O altă idee centrală a discursului a fost rolul Parlamentului României. Mureșan a spus că își dorește o instituție puternică și ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate prin votul parlamentarilor. El a promis deschidere față de propunerile parlamentarilor și o colaborare strânsă cu Parlamentul.

Mureșan a prezentat proiectul său politic drept unul destinat unei „Românii puternice”. Mesajul transmis parlamentarilor a fost construit în jurul alegerii dintre o țară care merge înainte și una care rămâne pe loc, dintre reformă și păstrarea status quo-ului.

„Este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte”, a spus Mureșan.