Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan: „Am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați. Europa ne-a adus libertate, reguli și valori”

Siegfried Mureșan: „Am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați. Europa ne-a adus libertate, reguli și valori”

Siegfried Mureșan a vorbit, în Parlament, despre direcția pe care propune să o urmeze România și despre rolul Uniunii Europene în transformarea țării. În discursul susținut înaintea votului pentru învestirea Guvernului, Mureșan a pus în centrul mesajului său libertatea, statul de drept și valorile europene.
Grindeanu părăsește plenul la discursul lui Bolojan. Ce a transmis liderul PNL
Grindeanu părăsește plenul la discursul lui Bolojan. Ce a transmis liderul PNL
Nicușor Dan, după discuția cu omologul ceh: Această relație bilaterală are potențial de fructificare
Nicușor Dan, după discuția cu omologul ceh: Această relație bilaterală are potențial de fructificare
„Nu e nu! Ați ales să vă țineți de scaune” – Grindeanu, în plen. „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”
„Nu e nu! Ați ales să vă țineți de scaune” – Grindeanu, în plen. „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”
Siegfried Mureșan: Nimeni nu e mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații
Siegfried Mureșan: Nimeni nu e mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații
„Dacă citim Constituția, vor fi consultări”. Kelemen Hunor, scurt înaintea votului
„Dacă citim Constituția, vor fi consultări”. Kelemen Hunor, scurt înaintea votului
Victor Dan Stephanovici
30 sept. 2026, 13:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În discursul său, Mureșan a făcut o comparație între România de astăzi și țara în care au trăit generațiile anterioare. El a amintit perioada comunistă, tranziția dificilă de după 1990 și izolarea României înainte de aderarea la NATO și Uniunea Europeană.

„Atunci am fost singuri, am fost săraci și am fost izolați”, a spus premierul desemnat în Parlament. El a evidențiat schimbările pe care le consideră esențiale după apropierea și aderarea României la proiectul european.

Libertatea de a munci și de a studia oriunde în Europa

Siegfried Mureșan a enumerat libertatea de a trăi, de a munci și de a studia în Uniunea Europeană printre principalele beneficii pe care România le-a câștigat în această perioadă. „Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului”, a declarat el.

În mesajul său, integrarea europeană este prezentată și ca o schimbare de statut pentru România. Țara nu mai este descrisă ca una izolată, ci ca parte a unui spațiu în care cetățenii beneficiază de libertăți și drepturi comune.

Mureșan a legat această transformare de momentele în care românii au ales explicit direcția europeană. El a amintit anul 1989, când oamenii au luptat pentru libertate, anul 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, dar și protestele din 2017 pentru valori europene, justiție și stat de drept. „România Europeană este o Românie puternică”, a afirmat Mureșan.

Un Parlament puternic și decizii luate în România

O altă idee centrală a discursului a fost rolul Parlamentului României. Mureșan a spus că își dorește o instituție puternică și ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate prin votul parlamentarilor. El a promis deschidere față de propunerile parlamentarilor și o colaborare strânsă cu Parlamentul.

Mureșan a prezentat proiectul său politic drept unul destinat unei „Românii puternice”. Mesajul transmis parlamentarilor a fost construit în jurul alegerii dintre o țară care merge înainte și una care rămâne pe loc, dintre reformă și păstrarea status quo-ului.

„Este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte”, a spus Mureșan.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament
Gandul
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor