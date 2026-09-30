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UPDATE A început ședința Parlamentului pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Scandal pe holuri

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este supus miercuri votului Parlamentului. Ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar pentru învestirea Cabinetului sunt necesare 233 de voturi favorabile.
UPDATE A început ședința Parlamentului pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Scandal pe holuri
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Andrei RachieruCosmin Pirv
30 sept. 2026, 12:48, Politic
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UPDATE A început ședința Parlamentului

Ședința Parlamentului pentru votul de învestitură al Guvernului propu s de Siegfried Mureșan a început puțin după ora 13.00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

UPDATE Scandal pe holuri

Siegfried Mureșan a fost asaltat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, cu câteva minute înainte de votul pentru cabinetul propus de el.

Premierul desemnat a evitat întrebările și a făcut o singură declarație: „Mergem în plen, România merită să aibă un guvern”.

Drumul spre sala de plen a fost tensionat și de apariția Dianei Șoșoacă. Aceasta a făcut scandal și a urlat la Mureșan pe holurile Parlamentului.

UPDATE Peiu: Șansele sunt 0.00%

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, înainte de ședința plenului reunit pentru votarea guvernului propus de Siegfried Mureșan, că nu există șanse ca acesta să treacă. El a susținut că președintele Nicușor Dan refuză să accepte realitatea matematică din Legislativ și a cerut celorlalte partide să susțină inițiativa AUR de suspendare a președintelui, „principalul blocaj”, în criza politică.

UPDATE Kelemen Hunor spune că Guvernul are șanse mici

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri dimineața la RFI că Guvernul Mureșan are șanse mici să primească miercuri votul de învestitură. El nu vede de unde ar putea veni cele 233 de voturi necesare.

El spune că situația e catastrofală, după aproape 150 de zile fără guvern cu puteri depline, și cere compromis în politică.

UPDATE Siegfried Mureșan: Voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri dimineață că se va prezenta în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a cere votul de învestitură al Cabinetului său, respingând apelurile liderului PSD Sorin Grindeanu de a renunța la candidatură.

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, se arată în mesajul publicat miercuri de Mureșan.

Știrea inițială:

Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge miercuri în Parlament pentru votul de învestitură al Guvernului pe care îl propune. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată să înceapă la ora 13:00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Astfel, Guvernul pornește spre vot fără numărul necesar pentru învestire și are nevoie de voturi suplimentare.

PSD și AUR au anunțat că nu susțin Guvernul Mureșan, iar votul parlamentarilor din celelalte grupuri devine esențial pentru rezultatul de miercuri.

Premierul desemnat a prezentat un program de guvernare care cuprinde 372 de măsuri și o echipă formată din 16 miniștri.

16 miniștri propuși în Guvernul Mureșan

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 miniștri. Printre aceștia se află Mircea Abrudean la Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță la Apărare, Tanczos Barna la Agricultură, Andrea Chiș la Justiție, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Țoiu la Externe și Cătălin Drulă la Transporturi.

Lista mai include miniștri propuși pentru Sănătate, Dezvoltare, Muncă, Investiții și Proiecte Europene, Economie, Mediu, Energie, Cultură și Educație.

Miniștrii propuși au fost audiați luni și marți în comisiile parlamentare. Avizele acordate de comisii sunt consultative și nu condiționează votul de învestitură din plen.

Din cei 16 membri propuși ai Cabinetului, opt au primit avize favorabile în urma audierilor: Tanczos Barna, Alexandru Nazare, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Bulcsu Koppany Otvos, Cseke Attila și Diana Buzoianu.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan nu primește voturile necesare

Votul de miercuri este etapa decisivă a procedurii de învestire. În cazul în care Cabinetul nu obține majoritatea necesară, procedura de formare a unui nou Guvern poate continua cu desemnarea unui alt candidat, în condițiile prevăzute de Constituție.

Actuala încercare de formare a Guvernului vine după alte două desemnări care nu au dus la instalarea unui Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.

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