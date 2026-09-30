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Siegfried Mureșan: Românii din diaspora se vor întoarce când vor găsi în țară locuri de muncă bune

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, că românii din diaspora se vor putea întoarce în țară atunci când vor găsi în România locuri de muncă bine plătite, servicii publice care funcționează și posibilitatea de a reuși prin muncă.
Siegfried Mureșan: Românii din diaspora se vor întoarce când vor găsi în țară locuri de muncă bune
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
30 sept. 2026, 13:42, Politic
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„Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă”, a spus Mureșan, în discursul susținut înaintea votului de învestitură.

El a mulțumit, de asemenea, Europei, pentru că „are grijă” de românii din diaspora.

„Mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români, de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum”, a menționat Mureșan.

„Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora: locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă”, a completat premierul desemnat.

Mureșan a legat acest obiectiv de utilizarea fondurilor europene, spunând că România are acces la resurse importante pentru dezvoltare în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

„Nu suntem singuri, suntem parte a Uniunii Europene. Avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi”, a afirmat el.

„Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită. Iar pentru a construi această Românie avem oportunitatea pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o (…) Prosperitatea evident începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea”, a spus Mureșan.

Declarațiile lui Siegfried Mureșan au fost făcute în plenul Parlamentului, în cadrul procedurii de învestire a noului Guvern, în contextul unei crize politice care durează de mai multe luni.

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