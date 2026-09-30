Criza politică din România, subiect de discuție între Nicușor Dan și președintele Cehiei: Nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală

Întrebat în cadrul conferinței de presă comune dacă blocajul politic din țară a fost ridicat în discuțiile cu șeful statului ceh, Nicușor Dan a răspuns afirmativ, precizând că președintele Petr Pavel a fost interesat de situația internă a României. În urma discuției, Nicușor Dan a afirmat că liderul de la Praga nu s-a îngrijorat privind schimbare de direcție externă a României.

„Am avut această întrebare, dar domnul președinte nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro occidentală. Și bineînțeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România”, a declarat Nicușor Dan.

Apel către politicieni pentru depășirea crizei

Șeful statului a lansat un nou apel la responsabilitate adresat clasei politice, susținând că presiunea publică majoritară trebuie să îi determine pe liderii politici să ajungă la un acord pentru depășirea blocajului.

„Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză”, a spus Nicușor Dan.

Vot decisiv la București pentru Cabinetul Mureșan

Declarațiile liderului de la Cotroceni au survenit în timp ce, la Palatul Parlamentului din București, deputații și senatorii dezbăteau în plenul reunit acordarea votului de încredere pentru Guvernul Mureșan.

Cabinetul susținut de alianța PNL-USR-UDMR pornește la vot cu un handicap matematic considerabil, având asigurate doar aproximativ 170 de mandate față de pragul de 233 necesar pentru învestire.