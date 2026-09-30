Prima pagină » Știrile zilei » Criza politică din România, subiect de discuție între Nicușor Dan și președintele Cehiei: Nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală

Criza politică din România, subiect de discuție între Nicușor Dan și președintele Cehiei: Nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, în urma întâlnirii cu omologul său ceh, Petr Pavel, că blocajul politic din România s-a aflat pe agenda discuțiilor. Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a avut loc chiar în timp ce Parlamentul României se afla reunit în ședință de plen pentru a decide, prin vot, învestirea Cabinetului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Criza politică din România, subiect de discuție între Nicușor Dan și președintele Cehiei: Nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 sept. 2026, 14:23, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întrebat în cadrul conferinței de presă comune dacă blocajul politic din țară a fost ridicat în discuțiile cu șeful statului ceh, Nicușor Dan a răspuns afirmativ, precizând că președintele Petr Pavel a fost interesat de situația internă a României. În urma discuției, Nicușor Dan a afirmat că liderul de la Praga nu s-a îngrijorat privind schimbare de direcție externă a României. 

„Am avut această întrebare, dar domnul președinte nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro occidentală. Și bineînțeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România”, a declarat Nicușor Dan. 

Apel către politicieni pentru depășirea crizei

Șeful statului a lansat un nou apel la responsabilitate adresat clasei politice, susținând că presiunea publică majoritară trebuie să îi determine pe liderii politici să ajungă la un acord pentru depășirea blocajului. 

„Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză”, a spus Nicușor Dan.  

Vot decisiv la București pentru Cabinetul Mureșan

Declarațiile liderului de la Cotroceni au survenit în timp ce, la Palatul Parlamentului din București, deputații și senatorii dezbăteau în plenul reunit acordarea votului de încredere pentru Guvernul Mureșan. 

Cabinetul susținut de alianța PNL-USR-UDMR pornește la vot cu un handicap matematic considerabil, având asigurate doar aproximativ 170 de mandate față de pragul de 233 necesar pentru învestire. 

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament
Gandul
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
CSID
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor