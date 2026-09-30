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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Praga. Întâmpinați cu fanfară de președintele Cehiei

Miercuri, în jurul amiezii, președintele României, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Praga. Aceștia au fost întâmpinați cu flori de președintele ceh, Petr Pavel și Prima Doamnă a țării, Eva Pavlova.
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Daiana Rob
30 sept. 2026, 11:57, Politic
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Președintele Nicușor Dan și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru au sosit la Castelul Praga în jurul orei 11:30. Aceștia au fost întâmpinați cu flori, dar și cu fanfară militată.

Pe fundal s-au auzit salve de pușcă, reprezentând onoruri militare.

Pe imagini se vede cum cei doi președinți, dar și primele doamne au schimbat câteva cuvinte și apoi s-au îndreptat spre platou, acolo unde fanfara militară a intonat imnul României, într-un moment solemn.

Nicușor Dan a fost invitat la Praga de președintele ceh, Petr Pavel. Se vor desfășura discuții despre Războiul din Ucraina, Economie și Industria de Apărare. După discuții va urma o conferință de presă comună.

Ulterior, Nicușor Dan se va întâlni cu mai mulți oficiali cehi, precum Președintele Senatului, Miloš Vystrčil, președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura, dar și premierul Cehiei, Andrej Babiš.

Spre seară, Dan se va întâlni și cu reprezentanții comunității românești, la Ambasada Republicii Cehe.

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