Kelemen Hunor: AUR la guvernare „nu se poate evita” dacă mergem la anticipate

Declarațiile au fost făcute miercuri, la RFI, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. Kelemen Hunor a explicat că anticipatele nu ar rezolva nimic, pentru că Parlamentul ar avea aceeași componență.

Doar proporțiile s-ar schimba, cu AUR pe primul loc și PSD probabil pe locul al doilea. Astfel, un guvern din AUR sau în jurul AUR nu ar mai putea fi evitat, a spus el.

Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan

Întrebat dacă există un plan la Cotroceni, liderul UDMR a spus că nimeni nu i-a prezentat vreunul. Președintele Nicușor Dan a desemnat până acum trei premieri: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor a spus că, din discuțiile avute, șeful statului dorește un guvern și o înțelegere în Parlament. Președintele a încercat medieri și dialog cu partidele toată vara, iar vara a fost pierdută cu aceste încercări.

Potrivit liderului UDMR, președintele consideră, la fel ca el, că anticipatele nu ar rezolva nimic.

Singura soluție: timp câștigat până în 2028

Kelemen Hunor crede că AUR ar putea coborî la 20-25% dacă se câștigă timp până în 2028. Condițiile ar fi echilibrarea bugetului, susținerea economiei și explicarea situației către cetățeni.

Liderul UDMR a amintit și de raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a comparat situația cu PRM, care a ajuns la un moment dat la 20-21%.

„Pui un guvern și pui mintea la treabă”, a spus Kelemen Hunor.

El a avertizat că oamenii își pierd speranța când partidele care au guvernat împreună nu se înțeleg. Protestul se duce astfel spre opoziție, iar singurii care cresc sunt cei de la AUR, a conchis el.