Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: AUR la guvernare „nu se poate evita” dacă mergem la anticipate

Kelemen Hunor: AUR la guvernare „nu se poate evita” dacă mergem la anticipate

Kelemen Hunor avertizează că AUR ar ajunge inevitabil la guvernare dacă România ar organiza acum alegeri anticipate. Liderul UDMR spune că partidul ar obține, potrivit tuturor cifrelor, peste 35-40%.
Percheziții DIICOT în dosarul Belarus. Un lider USR, dus la audieri
Percheziții DIICOT în dosarul Belarus. Un lider USR, dus la audieri
Kelemen Hunor, despre Călin Georgescu: „Un produs al fostei Securități”
Kelemen Hunor, despre Călin Georgescu: „Un produs al fostei Securități”
Kelemen Hunor: „Unde am ajuns e catastrofal”. Aproape 150 de zile fără guvern cu puteri depline
Kelemen Hunor: „Unde am ajuns e catastrofal”. Aproape 150 de zile fără guvern cu puteri depline
Kelemen Hunor, fără echivoc: „Linia roșie e AUR la noi, asta nu se va schimba”
Kelemen Hunor, fără echivoc: „Linia roșie e AUR la noi, asta nu se va schimba”
Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile. Fostul candidat, încătușat, a fost adus la Arestul Central. „Căline, Căline, poporul e cu tine”, scandează zeci de susținători
Călin Georgescu și Ionel Rusen, arestați preventiv pentru 30 de zile. Fostul candidat, încătușat, a fost adus la Arestul Central. „Căline, Căline, poporul e cu tine”, scandează zeci de susținători
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 11:00, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute miercuri, la RFI, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. Kelemen Hunor a explicat că anticipatele nu ar rezolva nimic, pentru că Parlamentul ar avea aceeași componență.

Doar proporțiile s-ar schimba, cu AUR pe primul loc și PSD probabil pe locul al doilea. Astfel, un guvern din AUR sau în jurul AUR nu ar mai putea fi evitat, a spus el.

Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan

Întrebat dacă există un plan la Cotroceni, liderul UDMR a spus că nimeni nu i-a prezentat vreunul. Președintele Nicușor Dan a desemnat până acum trei premieri: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor a spus că, din discuțiile avute, șeful statului dorește un guvern și o înțelegere în Parlament. Președintele a încercat medieri și dialog cu partidele toată vara, iar vara a fost pierdută cu aceste încercări.

Potrivit liderului UDMR, președintele consideră, la fel ca el, că anticipatele nu ar rezolva nimic.

Singura soluție: timp câștigat până în 2028

Kelemen Hunor crede că AUR ar putea coborî la 20-25% dacă se câștigă timp până în 2028. Condițiile ar fi echilibrarea bugetului, susținerea economiei și explicarea situației către cetățeni.

Liderul UDMR a amintit și de raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. El a comparat situația cu PRM, care a ajuns la un moment dat la 20-21%.

„Pui un guvern și pui mintea la treabă”, a spus Kelemen Hunor.

El a avertizat că oamenii își pierd speranța când partidele care au guvernat împreună nu se înțeleg. Protestul se duce astfel spre opoziție, iar singurii care cresc sunt cei de la AUR, a conchis el.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Diagnostic teribil: „Românii s-au înrăit de tot! Pe vremea lui Ceașcă, erau oameni extraordinari, paroliști, sufletiști! Dar știți ce văd acum?”
GSP.ro
Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament
Gandul
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Cancan
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
Libertatea
Mesajul dureros al Irinei, fosta soție a arbitrului Gheorghe Moldovan, după ce acesta a murit: „Să vă gândiți bine la cuvintele pe care le spuneți”
CSID
BMW prezintă noua generație de Seria 3. Detalii despre rivalul lui Mercedes Clasa C sau Audi A5
Promotor