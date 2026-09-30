Kelemen Hunor, despre Călin Georgescu: „Un produs al fostei Securități”

Kelemen Hunor reia însă o acuzație mai veche: Georgescu ar fi un produs al fostei Securități.

Președintele UDMR a declarat miercuri, la RFI, că a urmărit puțin cazul și știe doar ce a citit în presă. El vrea să creadă că procurorii știu ce e în dosar. Consideră și că judecătorii Curții de Apel au decis în cunoștință de cauză.

Curtea de Apel București a admis marți contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu. Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

„O luptă” cu ce a rămas din Securitate

Kelemen Hunor a amintit că susține de mult timp că Georgescu este „un produs al fostei Securități”. Pentru asta a fost mult criticat. El vede aici o luptă între ce a mai rămas din Securitate, inclusiv mentalitatea, și sistemul politic actual.

El a recunoscut că Georgescu are foarte mulți susținători. Totuși, nu îl consideră un om liber, care să poată face ceva bun pentru România.

Întrebat dacă are dubii, liderul UDMR a negat. A explicat că foarte rar și-a permis să comenteze deciziile procurorilor și judecătorilor.

Nu crede că situația va degenera

Kelemen Hunor nu se așteaptă ca sprijinul pentru Georgescu să explodeze în spațiul public. Problema mai serioasă ar fi una veche, legată de educație și de felul în care oamenii judecă informațiile.

El consideră că instituțiile trebuie să comunice elementele importante din dosar care pot fi făcute publice. Societatea trebuie să afle ce s-a organizat și despre ce bani și ce faptă este vorba.

Atunci marea majoritate va înțelege, a spus liderul UDMR. „Nu sectanții”, a precizat el, pentru că acolo credința nu se schimbă cu argumente raționale.