Și-a lăsat copilul singur acasă, cu febră, ca să-l susțină pe Călin Georgescu: „Veniți să luptăm!”

„Copilul meu e singur, cu febră și eu sunt de la 7:00 plecată de acasă și copilul meu a zis să nu-l las singur pe domnul președinte. Nu vă spun asta ca să stârnesc vreun sentiment, ci ca să nu mai găsiți scuze. Veniți aici să luptăm”, se arată în mesajul femeii, scurs de ceea ce pare a fi un grup de WhatsApp al susținătorilor lui Călin Georgescu.

Mesajul a stârnit indignare pe rețelele sociale: „Trebuie sesizată protecția copilului, (…) nu trebuie iertată”, scrie un internaut.

„Dacă e pe bune acest mesaj, trebuie o anchetă serioasă. Cum să-ți lași copilul singur acasă și tu să mergi să aplauzi (…)?”, scrie un alt internaut.

„Ar trebui căzută din drepturi părintești”, spune o altă femeie.

Ați internauți s-au amuzat pe această chestiune. Au mai fost reacții precum: „Cu cine se luptă femeia?” sau „Sper că se referă la președintele Asociației de Proprietari”.

Zi lungă pentru susținătorii lui Georgescu. L-au însoțit de dimineață până seara

Mesajul pare să fi fost dat, marți seară, când Georgescu a fost dus la Arestul Central, după ce completul de divergență a decis, arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Ziua de marți a fost una lungă pentru Georgescu și susținătorii său, care au fost prezenți la Tribunal, atât dimineață la ora 9:00 la ședința de Judecată, cât și după-amiază în jurul orei la ora 15:30, atunci când procesul a fost reluat pentru că primii doi magistrați nu s-au putut pune de acord asupra verdictului, așa că a fost chemat un al treilea magistrat iar procesul s-a reluat. Verdictul a venit în jurul orei 17:35, iar de la Curtea de Apel. Susținătorii său au plecat apoi din fața sediului.

O parte dintre aceștia s-au dus și la locuința lui Georgescu. Pe imaginile surprinse de la fața locului se vedea cum fostul candidat era urcat de polițiști în autospecială, cu care a ajuns la Arestul Central. Acolo, jandarmii au montat garduri.

La ora 20:00 sute de susținători se aflau în fața Arestului Central, cu drapele, pancarte pe care scria: „Călin Georgescu persecutat politic” sau panglici cu steagul României cu care aveau mâinile legate.

„Călin Georgescu este președintele legitim al României, Nicușor Dan este impostor. Rușine să vă fie, ați arestat un nevinovat și Nicușor stă comod la Cotroceni!”, a strigat o susținătoare aflată în fața Arestului Central.

La ora 21:15, susținătorii se aflau încă în fața Arestului Central, acolo unde scandau mesaje precum: „Călin Georgescu e nevinovat!”, „Arestați-ne pe toți!” sau „Nicușor, arestat!”.