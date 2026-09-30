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Percheziții DIICOT în dosarul Belarus. Un lider USR, dus la audieri

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut miercuri 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar privind încălcarea și eludarea sancțiunilor UE. În anchetă este vizat un strung vertical în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro, pentru care există date că ar fi fost pregătit pentru transfer către destinatari intermediari, beneficiarul final fiind indicat ca o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile UE.
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Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 11:30, Social
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UPDATE: Este vizat vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu

Conform unor surse judiciare, este vizat vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu.

Acesta a ajuns deja la sediul DIICOT.

Acesta ar fi vizat de mega-ancheta declanșată de DIICOT central în cazul unei presupuse încălcări a embargoului față de Belarus.

Inclusiv în cazul acestuia ar avea loc percheziții ale anchetatorilor. După finalizarea acestora el ar urma să fie escortat de ofițerii de la crimă organizată la sediul Direcției centrale pentru audieri.

Sursele citate nu pot oferi lămuriri cu privire la gradul acestuia de implicare pe linia încălcării embargoului față de Belarus.

Potrivit Poliției Române, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice privind fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară.

În centrul anchetei se află un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, cu o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro. Anchetatorii au date potrivit cărora au fost făcute demersuri pentru transferarea utilajului către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

Investigația vizează și modificări aduse utilajelor. Potrivit datelor din anchetă, prin integrarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici, acestea ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea în scopuri militare.

Anchetatorii au identificat, de asemenea, indicii privind folosirea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, despre care susțin că ar fi avut rolul de a disimula beneficiarul final și de a evita aplicarea regimului de control al exporturilor.

În dosar au fost identificate și demersuri pentru obținerea unor autorizații de export. Potrivit anchetatorilor, operațiunile ar fi continuat chiar și după respingerea acestor solicitări de către autoritățile competente.

Procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de opt suspecți, pentru infracțiunea prevăzută de legislația privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Audierile în acest caz au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

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