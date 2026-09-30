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Kelemen Hunor, fără echivoc: „Linia roșie e AUR la noi, asta nu se va schimba”

Liderul UDMR estimează 170-171 de voturi pentru Cabinetul Mureșan, sub pragul de 233. Kelemen Hunor spune că linia roșie rămâne AUR.
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Andreea Tobias
30 sept. 2026, 10:46, Politic
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune la RFI că Guvernul Mureșan are șanse mici să primească miercuri votul de învestitură. El nu vede de unde ar putea veni cele 233 de voturi necesare.

Liderul UDMR a declarat miercuri, la RFI, că estimează pentru Cabinet cel mult 170-171 de voturi. Procedura va fi dusă totuși până la capăt, așa cum au stabilit partidele care susțin Guvernul.

Kelemen Hunor a admis că în Parlament ar mai putea exista 10, 12 sau 20 de voturi. Însă, dacă fiecare partid își respectă anunțurile din ultimele zile, pragul de 233 nu poate fi atins.

Cabinetul Mureșan este format din PNL, USR și UDMR. PSD și AUR au anunțat că nu îl susțin.

Aviz negativ pentru Miruță, pozitiv pentru Abrudean

Kelemen Hunor a participat la audierile din comisiile de apărare și de cultură. El a spus că, fără PSD, partidele coaliției nu au majoritate în nicio comisie.

În comisia de apărare, Radu Miruță a primit aviz negativ. A doua zi, în aceeași comisie, Mircea Abrudean a primit aviz pozitiv.

Liderul UDMR a spus că nu a văzut diferențe între prestațiile celor doi. Explicația ar ține de percepția parlamentarilor din afara coaliției.

Linia roșie a UDMR

Întrebat ce va face UDMR dacă Guvernul pică la vot, Kelemen Hunor a spus că este nevoie de o resetare. Aceasta trebuie să înceapă cu mentalitatea și comportamentul partidelor, pentru că actorii politici rămân aceiași.

„Linia roșie e AUR la noi, deci asta nu se va schimba”, a precizat el.

Liderul UDMR a explicat că partidul nu se află în coaliție cu PNL și USR în orice condiții. Cele trei formațiuni s-au înțeles pe problemele mari, dar singure nu pot forma o majoritate.

Potrivit lui Kelemen Hunor, pentru un guvern învestit, PSD trebuie atras la vot sau UDMR trebuie să voteze cu PSD. El a spus că UDMR va încerca dialogul cu formațiunile pro-europene din fosta coaliție.

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