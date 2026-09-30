Kelemen Hunor: „Unde am ajuns e catastrofal”. Aproape 150 de zile fără guvern cu puteri depline

Kelemen Hunor spune la RFI că România a ajuns într-o situație catastrofală, după aproape 150 de zile fără guvern cu puteri depline. Liderul UDMR vorbește despre o criză profundă de încredere în clasa politică.

Liderul UDMR a fost întrebat miercuri, la RFI, dacă Siegfried Mureșan trebuia să aibă mai mult tact cu PSD. El a refuzat să facă aprecieri înainte de vot. A constatat doar că dialogul cu social-democrații nu a reușit în aceste zile.

Kelemen Hunor consideră că problema este mai generală și ține de întreaga clasă politică. În ultimii ani, și mai ales în ultimele șase luni, declarațiile au fost foarte dure. Astfel, un numitor comun a devenit greu de găsit.

El s-a declarat convins că PNL, USR, UDMR și PSD își doresc cu toții un guvern cu puteri depline.

„Mă doare capul”

„Dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a insistat că în politică, la fel ca în viață, trebuie să lași loc de bună ziua. Fără compromis nu se poate ajunge la un obiectiv comun, iar politica nu se face doar cu arma în mână.

Potrivit lui Kelemen Hunor, ideea că oricine nu este de acord cu tine devine dușman este total greșită. Tensiunea dintre premierul desemnat și PSD ar fi doar consecința celor întâmplate în acest an și în anii trecuți.

Fără prietenii, dar cu un obiectiv comun

Întrebat cum se mai poate reface încrederea, liderul UDMR a spus că politicienii nu trebuie să fie prieteni. Nu trebuie să meargă mână în mână cu Bolojan, Grindeanu, Kelemen sau Fritz, a explicat el.

Trebuie însă să țină cont de țară și de societate. Chiar dacă nu se înțeleg pe anumite teme, pot trece peste supărări pentru un obiectiv comun, a conchis Kelemen Hunor.