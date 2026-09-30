Guvernul Mureșan, la vot în Parlament. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru învestire

Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge miercuri în Parlament pentru votul de învestitură al Guvernului pe care îl propune. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată să înceapă la ora 13:00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Astfel, Guvernul pornește spre vot fără numărul necesar pentru învestire și are nevoie de voturi suplimentare.

PSD și AUR au anunțat că nu susțin Guvernul Mureșan, iar votul parlamentarilor din celelalte grupuri devine esențial pentru rezultatul de miercuri.

Premierul desemnat a prezentat un program de guvernare care cuprinde 372 de măsuri și o echipă formată din 16 miniștri.

16 miniștri propuși în Guvernul Mureșan

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 miniștri. Printre aceștia se află Mircea Abrudean la Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță la Apărare, Tanczos Barna la Agricultură, Andrea Chiș la Justiție, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Țoiu la Externe și Cătălin Drulă la Transporturi.

Lista mai include miniștri propuși pentru Sănătate, Dezvoltare, Muncă, Investiții și Proiecte Europene, Economie, Mediu, Energie, Cultură și Educație.

Miniștrii propuși au fost audiați luni și marți în comisiile parlamentare. Avizele acordate de comisii sunt consultative și nu condiționează votul de învestitură din plen.

Din cei 16 membri propuși ai Cabinetului, opt au primit avize favorabile în urma audierilor: Tanczos Barna, Alexandru Nazare, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Bulcsu Koppany Otvos, Cseke Attila și Diana Buzoianu.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan nu primește voturile necesare

Votul de miercuri este etapa decisivă a procedurii de învestire. În cazul în care Cabinetul nu obține majoritatea necesară, procedura de formare a unui nou Guvern poate continua cu desemnarea unui alt candidat, în condițiile prevăzute de Constituție.

Actuala încercare de formare a Guvernului vine după alte două desemnări care nu au dus la instalarea unui Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.