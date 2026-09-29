Rogobete, atac la adresa PNL pe tema Guvernului Mureșan: Aveți sau nu încredere în Curtea Constituțională?

Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al Sănătății, critică dur demersul anunțat de un lider PNL, prin care liberalii ar vrea să conteste la CCR dacă Guvernul Mureșan nu trece de votul de învestire din Parlament.

„Când CCR a declarat constituțională prevederea care îl vizează și pe Dominic Fritz, brusc Curtea Constituțională era „controlată politic”. Dominic Fritz spunea public exact asta. Apoi, la Bruxelles, s-a ajuns până la solicitarea ca România să piardă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Acum însă, voi vreți să mergeți împotriva domnului Președinte Nicușor Dan la CCR!”, a transmis Alexandru Rogobete, printr-o postare pe Facebook.

Rogobete: CCR este bună doar atunci când sperați să vă dea vouă dreptate

Social-democratul mai spune despre demersul anunțat luni de vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, că liberalii s-ar folosi de Curtea Constituțională în scop politic. Rogobete mai aduce în discuție și scandalul din jurul Legii Integrității, în urma căreia Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. În acea perioadă, PNL și USR au criticat decizia luată de magistrații Curții.

„Păi nu era CCR „controlată politic”? Nu era CCR problema democrației din România? Sau CCR este bună doar atunci când sperați să vă dea vouă dreptate și devine „instrument politic” când decizia nu vă convine. Instituțiile statului nu pot fi legitime luni, ilegitime marți și din nou legitime miercuri, în funcție de interesul politic al USR-PNL. Hotărâți-vă: aveți sau nu încredere în Curtea Constituțională? Pentru că statul de drept nu funcționează cu întrerupătorul de la partid”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Votul de învestire pentru Guvernul Mureșan are loc miercuri, 29 septembrie, la ora 13:00. Aleșii vor avea în față întreaga echipă propusă de Siegfried Mureșan pentru a prelua conducerea la Palatul Victoria. Dacă formula executivului nu va trece de vot, atât președintele României, cât și grupurile parlamentare, președinții celor două camere sau un număr de 50 de deputați sau 25 de senatori pot contesta acest demers la Curtea Constituțională.