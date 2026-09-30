Siegfried Mureșan, înainte de votul de învestitură: Instituția Parlamentului trebuie respectată

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, se arată în mesajul publicat miercuri de Mureșan.

Premierul desemnat va merge miercuri în Parlament pentru a obține votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată să înceapă la ora 13:00. Pentru a trece de legislativ, Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru” din totalul de 465 de senatori și deputați.

Calculele votului și poziția partidelor

Coaliția care susține acest Guvern, PNL, USR, UDMR, are doar aproximativ 170 de mandate, Marți seara, liderul UDMR Kelemen Hunor a spus că, în calculele teoretice, există 229 de voturi care ar putea susține Guvernul Mureșan, însă acest lucru nu înseamnă că toate aceste voturi sunt garantate.

Atât Partidul Social Democrat, cât și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat că nu vor susține propunerea Mureșan. De asemenea, formațiunea lui George Simion a precizat că va boicota ședința plenului reunit.

Echipa guvernamentală, împărțită la audieri

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan este compus din 16 ministere, însă doar jumătate dintre membrii săi au reușit să obțină aviz favorabil în urma audierilor din comisiile de specialitate.

Printre miniștrii care au primit aviz favorabil se numără Tanczos Barna (vicepremier și ministrul Agriculturii / UDMR), Alexandru Nazare (ministrul Finanțelor / independent, susținut de PNL), Mircea Abrudean (vicepremier și ministrul Afacerilor Interne / PNL), Dragoș Pîslaru (ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene / PNL), Oana Țoiu (ministrul Afacerilor Externe / USR), Bulcsú Koppány Ötvös (ministrul Culturii / UDMR), Cseke Attila (ministrul Dezvoltării / UDMR), Diana Buzoianu (ministrul Mediului / USR).

Cei respinși de comisiile de specialitate sunt: Radu Miruță (vicepremier și ministrul Apărării / USR), Cătălin Drulă (ministrul Transporturilor / USR), Sebastian Burduja (ministrul Energiei / PNL), Irineu Darău (ministrul Economiei / USR), Raluca Turcan (ministrul Muncii / PNL), Oana Gheorghiu (ministrul Sănătății / PNL), Andrea Chiș (ministrul Justiției / independent), Mihai Dimian (ministrul Educației și Cercetării / PNL).

Scenariul anticipatelor

Procedura de miercuri reprezintă a treia încercare consecutivă de instalare a unui Cabinet, după ce Eugen Tomac și-a depus anterior mandatul din lipsă de susținere, iar echipa propusă de Adrian Veștea a fost respinsă la votul din Parlament.

În cazul în care Mureșan este respins de Parlament, președintele României, Nicușor Dan, poate desemna o altă persoană pentru formarea unui Guvern sau poate dizolva Parlamentul, convocând alegeri anticipate.

Deși are această prerogativă, Nicușor Dan a declarat marți că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice și a făcut apel la partide să depășească disputele politice.