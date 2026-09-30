Județul în care 81 de primării vor fi digitalizate. Instrument bazat pe Inteligență Artficială

Proiectul prevede crearea unei infrastructuri digitale comune pentru cele 81 de primării din județ, prin migrarea și integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională.

Valoarea totală a proiectului este de 30.006.949 de lei, inclusiv TVA, dintre care 26.216.949 de lei reprezintă valoarea acoperită prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Proiectul va permite primăriilor să folosească în comun soluții și servicii digitale, fără ca fiecare administrație să fie nevoită să investească separat în aceleași sisteme.

Printre serviciile care urmează să fie digitalizate se numără registratura electronică, scanarea și arhivarea documentelor, semnătura electronică, fluxurile de lucru și notificările.

Un element al proiectului este și utilizarea inteligenței artificiale. Documentele vor putea fi căutate rapid, inclusiv cu ajutorul unui asistent bazat pe inteligență artificială.

Vor fi digitalizate, de asemenea, serviciile privind taxele și impozitele locale, încasările, decontările și compensările, precum și procedurile de executare silită.

Proiectul include și digitalizarea serviciilor de urbanism, precum și gestionarea registrului agricol și a petițiilor și sesizărilor.

Sistemele informatice locale urmează să fie conectate și cu alte sisteme informatice publice, pentru facilitarea schimbului automat de date între instituții.

Proiectul include și măsuri pentru creșterea securității datelor, printre care autentificarea multifactor, monitorizarea accesului, protecția aplicațiilor, backup-ul și soluții pentru asigurarea continuității serviciilor.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că proiectul ar urma să reducă birocrația și să permită administrațiilor locale să folosească infrastructura digitală în comun.

„Acest proiect de digitalizare a Clujului, la care țin foarte mult, va aduce, în primul rând, mai puțină birocrație și mai mult timp câștigat pentru cetățeni”, a declarat Alin Tișe.

Aprobarea proiectului și a acordului de cooperare cu cele 81 de primării reprezintă etapa necesară pentru pregătirea dosarului de finanțare, care urmează să fie depus la ADR Nord-Vest.