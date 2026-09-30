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Ambulanță atacată cu bâte și pietre în județul Cluj. Opt persoane au fost trimise în judecată

Opt persoane au fost trimise în judecată după ce ar fi blocat și atacat o ambulanță aflată în misiune, în localitatea Căprioara din județul Cluj. Un membru al echipajului medical a fost rănit în timpul atacului, după ce o piatră a spart parbrizul autospecialei.
Ambulanță atacată cu bâte și pietre în județul Cluj. Opt persoane au fost trimise în judecată
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 12:44, Social
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Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, s-a dispus trimiterea în judecată, sub măsura arestării preventive, a opt inculpați în dosarul deschis după ce a fost atacată o ambulanță. Aceștia sunt cercetați pentru lovirea unui personal medical aflat în exercițiul funcțiunii, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Faptele au avut loc în 8 august 2026, în jurul orei 22:30, pe drumul județean 109A, în localitatea Căprioara.

Potrivit procurorilor, mai mulți dintre inculpați au blocat deplasarea unei autospeciale de ambulanță, aflată în misiune, în interiorul căreia se aflau membrii unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj și un pacient. Pentru a împiedica deplasarea ambulanței, pe carosabil ar fi fost poziționate două autovehicule.

Ulterior, inculpații ar fi atacat autospeciala, lovind în mod repetat capota, parbrizul, aripile și caroseria cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre.

În timpul atacului, una dintre pietre ar fi spart parbrizul, iar cioburile au pătruns în interiorul ambulanței și au provocat leziuni unuia dintre membrii echipajului medical. Acesta a avut nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis Judecătoriei Dej pentru soluționare.

Ambulanța ar fi fost atacată după ce mai multe persoane ar fi crezut un videoclip răspândit pe TikTok. În imaginile distribuite online s-ar fi susținut că este vorba despre o „ambulanță neagră” folosită pentru răpirea copiilor.

„Ambulanțele nu răpesc. În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți”, transmite MAI, într-un mesaj publicat duminică pe Facebook.

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