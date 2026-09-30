332 de sticle de vin de colecție, furate în mai multe rânduri dintr-un beci. Patru persoane au fost arestate

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, procurorul a propus marți arestarea preventivă a patru inculpați pentru furt calificat. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Răducăneni a admis propunerea.

Cei patru sunt acuzați că, în perioada iunie 2026 – 31 iulie 2026, au pătruns prin efracție în beciul unei firme, împreună cu alți autori.

De aici, ar fi furat, în mod repetat, un total de 332 de sticle de vin de colecție.

Prejudiciul cauzat se ridică la 39.840 de lei.

Trei dintre inculpați ar fi săvârșit faptele în stare de recidivă, fiind condamnați anterior pentru infracțiuni contra patrimoniului.

În același dosar, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de un alt inculpat, pentru complicitate la furt calificat în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi ajutat pe ceilalți inculpați.