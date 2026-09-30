Preot caterisit, continua să slujească la el acasă pentru bani

Polițiștii din Botoșani au desfășurat, miercuri, șapte percheziții domiciliare într-un dosar în care un bărbat este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Perchezițiile au avut loc în localitatea Cristinești și în municipiul Botoșani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 până în prezent, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, ar fi desfășurat în mod repetat activități cu caracter religios specifice cultului ortodox, fără să aibă dreptul să facă acest lucru.

„Părintele Efrem” era caterisit

Activitățile s-ar fi desfășurat într-o încăpere amenajată la domiciliul său, într-un spațiu care ar fi avut un aspect asemănător unui lăcaș de cult ortodox.

Acesta trece drept „Părintele Efrem”, iar, din datele personale publicate de acesta pe pagina sa de socializare, reiese că ar fi absolvit Facultatea de Teologie Pastorală „Pr. Ilarion V. Felea” din Arad.

„Părintele” ar fi fost caterisit și nu ar mai fi avut drept de slujire.

Ar fi folosit veșminte și obiecte specifice preoților

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi utilizat veșminte și obiecte similare celor folosite în cultul ortodox.

Polițiștii suspectează că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența că activitățile religioase erau desfășurate în mod legal și pentru a induce în eroare persoanele care participau la acestea.

Potrivit anchetei, prin activitățile respective bărbatul ar fi urmărit să obțină foloase patrimoniale.

Polițiștii au ridicat mai multe probe

În urma celor șapte percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul dosarului.

Bărbatul de 38 de ani a fost dus la sediul poliției în baza unui mandat de aducere, pentru continuarea cercetărilor.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului, în cazul în care acesta va fi confirmat.