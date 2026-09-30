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PNL: Nu ne antepronunțăm asupra alegerilor anticipate dacă Guvernul Mureșan nu este învestit

PNL nu a decis dacă va solicita declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.
PNL: Nu ne antepronunțăm asupra alegerilor anticipate dacă Guvernul Mureșan nu este învestit
Foto: Ionel Bogdan / Facebook
Petre Apostol
30 sept. 2026, 13:02, Politic
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„Așa cum am spus, asta vom decide în forurile statutare ale Partidului Național Liberal. Nu mă antepronunț”, a declarat Ionel Bogdan, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă liberalii vor merge la Palatul Cotroceni, împreună cu USR, pentru a cere alegeri anticipate în cazul respingerii Guvernului Mureșan.

El a subliniat că, înainte de orice scenariu, PNL așteaptă votul din Parlament.

„Suntem înaintea votului pentru acest guvern. Așteptăm să vedem care va fi numărul de voturi. Poate în ceasul al 13-lea sunt parlamentari care se răzgândesc și votează Guvernul”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă premierul desemnat a reușit să atragă voturi suplimentare față de cele pe care se baza până în prezent, Bogdan a răspuns că nu vrea să facă speculații și că rezultatul va fi cunoscut după exercitarea votului de către parlamentari.

În ceea ce privește o eventuală soluție de compromis între PNL și PSD, respectiv un guvern condus de un tehnocrat, dar susținut de partidele parlamentare, Ionel Bogdan a spus că liberalii au propus în acest moment un Executiv condus de Siegfried Mureșan, cu miniștri susținuți de PNL, USR și UDMR.

„Noi am propus astăzi un guvern condus de Siegfried Mureșan, un guvern competent, cu miniștri competenți, cu o echipă bună, spunem noi, și mai ales susținută de trei partide, transparent, la vedere. Dacă acest guvern nu va fi învestit, atunci vom aștepta propunerea președintelui”, a declarat el.

Declarațiile au fost făcute înaintea votului de învestitură pentru Cabinetul Mureșan. Plenul reunit al Parlamentului votează miercuri programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, iar pentru învestire sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

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