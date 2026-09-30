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Ultimatum în PNL. Liberalii care nu votează Guvernul Mureșan riscă excluderea

Conducerea PNL le-a cerut parlamentarilor liberali să voteze la vedere Guvernul Mureșan, sub amenințarea excluderii din partid, potrivit unor surse politice.
Ultimatum în PNL. Liberalii care nu votează Guvernul Mureșan riscă excluderea
Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 13:36, Politic
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Conducerea PNL i-a amenințat pe parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu votează Guvernul Mureșan, potrivit unor surse politice citate de Gândul.

Votul trebuie să fie la vedere.

Directivele pentru ziua votului de învestitură sunt stricte, afirmă aceleași surse. Fiecare parlamentar liberal este obligat să participe la ședință și să voteze pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Nu este prima dată când conducerea lui Ilie Bolojan recurge la această amenințare. Liberalii au primit același avertisment și la votul pentru Guvernul Veștea.

Precedentul Veștea

În iunie, PNL a convocat o ședință de urgență pentru excluderea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea. Acesta fusese desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

Conducerea PNL a decis atunci să nu susțină Guvernul Veștea. Funcția de prim-vicepreședinte a lui Veștea a făcut însă imposibilă excluderea sa din partid.

După ce Guvernul Veștea a picat la vot, conducerea liberală ar fi plănuit excluderi. Ar fi fost vizați 18 parlamentari și lideri locali care l-au susținut, printre care Hubert Thuma și Cătălin Predoiu.

Guvernul Mureșan are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi învestit. Ședința comună a celor două Camere a început miercuri la ora 13:00.

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