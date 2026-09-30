„Nu e nu! Ați ales să vă țineți de scaune” – Grindeanu, în plen. „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”

Grindeanu a spus că miercuri ar fi trebuit să se încheie una dintre cele mai mari crize politice recente.

Potrivit liderului PSD, dreapta a refuzat să accepte că România merge într-o direcție complet greșită. El a susținut că privilegiile contează mai mult pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor.

„De 150 de zile, țara este complet blocată, deoarece dreapta a refuzat să accepte un lucru simplu. Direcția în care merge România este una complet greșită. Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor. În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic.

În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză”, a spus liderul PSD.

Grindeanu i-a acuzat pe liberali și pe useriști că au ales războiul politic în locul soluțiilor raționale. Aceștia ar fi preferat să se țină de scaune, în loc să ajute la formarea rapidă a unui guvern.

Liderul PSD a susținut că noul Cabinet nu a avut niciodată șansa de a strânge o majoritate.

„Acesta nu este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”, a spus Grindeanu.

„NU e NU!”

Grindeanu a respins și programul de guvernare, pe care l-a descris drept scris cu inteligență artificială.

„Vă anunț că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan. NU e NU! PSD va vota doar un guvern care ține cu România”, a declarat el.

Liderul PSD i-a răspuns și premierului desemnat, care le-a cerut social-democraților dovezi că sunt pro-europeni.

„Domnule Mureșan, când dumneavoastră erați preocupat să legați dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta și reușea să bage România în Schengen!”, a spus el.

„Premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat”

Grindeanu a vorbit apoi despre scumpiri, taxe și închiderea fabricilor. El a susținut că Guvernul Bolojan lasă în urmă facturi neachitate de peste 30 de miliarde de lei.

„Pensionarii aleg dacă plătesc facturile sau renunță la medicamente”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a afirmat că România a fost depășită de Kenya la competitivitate. „Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa?”, a întrebat el.

Liderul PSD a ironizat dreapta și pe tema alegerilor anticipate. „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți!”, a spus Grindeanu.

Discursul s-a încheiat cu o ironie la adresa premierului desemnat. „Drum bun pe autostrăzile făcute de Drulă! Nu vă veți mișca nici măcar un metru!”, i-a transmis Grindeanu lui Mureșan.

Grindeanu a acuzat dreapta că împinge țara spre alegeri anticipate și, astfel, prelungește criza.

„După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți!”, a ironizat liderul PSD. El a adăugat că România a dovedit de-a lungul timpului că lucrurile se pot face și altfel.