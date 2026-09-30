Scandal pe holurile Parlamentului. Șoșoacă a urlat la Mureșan înainte de vot

Premierul desemnat a evitat întrebările și a făcut o singură declarație: „Mergem în plen, România merită să aibă un guvern”.

Drumul spre sala de plen a fost tensionat și de apariția Dianei Șoșoacă. Aceasta a făcut scandal și a urlat la Mureșan pe holurile Parlamentului.

Guvernul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul.

Chiar și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut miercuri dimineață, la RFI, că șansele Guvernului sunt mici. El estimează că Executivul ar putea obține doar 170-171 de voturi.