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„Dacă citim Constituția, vor fi consultări”. Kelemen Hunor, scurt înaintea votului

„Va spune președintele, nu pot răspunde". Așa a reacționat Kelemen Hunor când a fost întrebat ce se va întâmpla după votul pentru Guvernul Mureșan.
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Andreea Tobias
30 sept. 2026, 13:25, Politic
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Kelemen Hunor a evitat să spună ce urmează după votul pentru Guvernul Mureșan: „Eu știu cum voi vota eu”.

Liderul UDMR a precizat doar că răspunsul îl va da președintele.

Potrivit Constituției, vor urma consultări.

Cabinetul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține.

Miercuri dimineață, la RFI, Kelemen estimase că Guvernul ar putea obține doar 170-171 de voturi. Tot atunci, liderul UDMR a spus că fără PSD nu se poate forma o majoritate, iar linia roșie a partidului rămâne AUR.

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