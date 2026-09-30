„Dacă citim Constituția, vor fi consultări”. Kelemen Hunor, scurt înaintea votului

Kelemen Hunor a evitat să spună ce urmează după votul pentru Guvernul Mureșan: „Eu știu cum voi vota eu”.

Liderul UDMR a precizat doar că răspunsul îl va da președintele.

Potrivit Constituției, vor urma consultări.

Cabinetul Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține.

Miercuri dimineață, la RFI, Kelemen estimase că Guvernul ar putea obține doar 170-171 de voturi. Tot atunci, liderul UDMR a spus că fără PSD nu se poate forma o majoritate, iar linia roșie a partidului rămâne AUR.