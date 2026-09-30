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„Nu din cauza extratereștrilor, ci din cauza noastră”. Kelemen Hunor, lecție dură în Parlament

„Nu din cauza extratereștrilor, nu din cauza forțelor străine, ci din cauza noastră". Kelemen Hunor le-a transmis parlamentarilor un mesaj dur la votul pentru Guvernul Mureșan.
„Nu din cauza extratereștrilor, ci din cauza noastră
Presedintele UDMR, Hunor Kelemen/Mediafax Foto
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 14:26, Politic
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Kelemen Hunor a anunțat în plenul Parlamentului că UDMR va vota Guvernul Mureșan. Liderul UDMR a avertizat că, după 148 de zile fără un guvern cu puteri depline, oamenii și-au pierdut răbdarea.

La tribună, Kelemen a spus că nu va vorbi nici despre programul de guvernare, nici despre miniștri. El a ales trei teme: răbdarea, responsabilitatea și speranța.

„Societatea nu mai are răbdare cu noi”, a declarat liderul UDMR. Situația în care Parlamentul nu reușește să învestească un guvern este inacceptabilă, a adăugat el.

Kelemen a subliniat că nu partidele au nevoie de guvern, ci România.

Avertisment despre extreme

Liderul UDMR a avertizat că oamenii care își pierd răbdarea nu mai au încredere în instituții și în politicieni. În aceste condiții, ei ar putea alege extremele și populismul.

Potrivit lui Kelemen, aceste variante pot arăta și suna bine, dar nu sunt decât un kitsch politic.

El a acuzat clasa politică că oferă certuri fără sfârșit în loc de guvernare. Polarizarea, orgoliile supradimensionate și aruncarea responsabilității în curtea celuilalt au luat locul rațiunii, a spus el.

„Din cauza noastră”

Kelemen a susținut că majoritatea oamenilor acceptă și înțeleg multe dacă văd decizii raționale. Când politicienii oferă doar spectacol, speranța se pierde, iar oamenii caută soluții în altă parte.

Speranța și încrederea sunt cele mai prețioase lucruri în politică, dar se pierd treptat. „Nu din cauza extratereștrilor, nu din cauza forțelor străine, ci din cauza noastră”, a spus liderul UDMR.

Kelemen a precizat că UDMR și-a asumat un rol poate mai mare decât procentul său de 6-7%. El a anunțat că formațiunea va vota programul de guvernare.

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