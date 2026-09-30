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Petrișor Peiu, înainte de votul pentru Guvernul Mureșan: Șansele sunt 0.00%. Nicușor Dan înțelege mai greu realitatea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, înainte de ședința plenului reunit pentru votarea guvernului propus de Siegfried Mureșan, că nu există șanse ca acesta să treacă. El a susținut că președintele Nicușor Dan refuză să accepte realitatea matematică din Legislativ și a cerut celorlalte partide să susțină inițiativa AUR de suspendare a președintelui, „principalul blocaj”, în criza politică.
Petrișor Peiu, înainte de votul pentru Guvernul Mureșan: Șansele sunt 0.00%. Nicușor Dan înțelege mai greu realitatea
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 sept. 2026, 12:41, Politic
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Petrișor Peiu a afirmat că președintele Nicușor Dan ar trebui să înțeleagă că, în actuala configurație a partidelor parlamentare, nu poate fi formată o majoritate stabilă care să susțină guvernul. 

„Șansele să fie învestit acest guvern sunt 0,00%. Vom avea desemnări până când domnul președinte Nicușor Dan va înțelege realitatea, va vedea că matematic este imposibil să se facă o majoritate stabilă”, a spus Peiu, într-o intervenție la B1 TV. 

Apel către opoziție pentru suspendarea președintelui

Liderul grupului AUR din Senat a reamintit că inițiativa partidului său privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan rămâne pe masă și a cerut partidelor care critică activitatea șefului statului să se ralieze planului AUR.

„Demersul privind suspendarea președintelui Nicușor Dan este în vigoare. Așteptăm ca partidele care critică pe la colțuri prestația domnului președinte să înțeleagă că singura opțiune de exprimare a modului în care domnul Nicușor Dan este văzut în clasa politică este asumarea acestei inițiative de suspendare și de demitere a președintelui pentru a înlătura principalul blocaj în calea rezolvării crizei politice”, a declarat Peiu. 

Deficit de voturi

Intervenția acestuia vin cu puțin timp înainte de începerea ședinței pentru învestirea guvernului propus de Siegfried Mureșan.

Cabinetul propus de Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună aproximativ 170 de parlamentari, însă pentru învestitură este nevoie de cel puțin 233 de voturi. 

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