Simion: Nu votăm nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați pe Călin Georgescu / AUR acuză un „guvern marionetă”

„În ciuda tuturor amenințărilor nu votăm acest guvern marionetă și ca să se audă și vocea românilor tare și clar în Parlamentul României. Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a declarat George Simion, în Parlamentul României.

În cadrul discursului său, Simion a acuzat că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu a fost reținut, chiar de ziua liderului AUR.

„D e ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu. Iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul”, a declarat George Simion.

În cadrul discursului său, acesta a făcut o serie de remarci acide la adresa partidelor politice pro-europene, acuzând că ar fi existat amenințări.

„ La aceste guverne de tip «marionetă» ne-ați amenințat, ați trimis private jet-uri după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro”, a declarat Simion.

Acesta a făcut și o replică acidă la adresa președintelui Nicușor Dan, calificându-l drept „un individ care conduce România și are o dungă roșie pe buletin”, acuzând că „ își permite să traseze linii roșii legate de guvernarea țării”.

Simion a recitat versuri din Coșbuc în Parlament

În cadrul discursului, Simion a recitat și o adaptare a unui fragment din poezia „Decebal către popor”, scrisă de George Coșbuc.

„ Din zei de a-ți fi scoborâto ri, cu o moarte tot suntem datori. (…) Dar nu-i totuna leu să mori sau câine-nlănțuit”, a declarat Simion.

Acesta a precizat că formațiunea îl va apăra pe Călin Georgescu.

„Noi suntem unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi și noi, guverne, provizorii și vor o altă direcție, și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo și cu voia lui Dumnezeu cred că o să fie mai devreme”, a declarat Simion.

Guvernul Mureșan va fi votat miercuri, în Parlament. Pentru trece de vot, Cabinetul propus de Mureșan trebuie să strângă 233 de voturi din partea celor 435 de parlamentari.