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Kelemen Hunor are soluția după căderea Guvernului Mureșan

Liderul UDMR propune un guvern de tehnocrați, cu miniștri propuși de toate partidele din fosta coaliție și un premier acceptat de PSD și PNL.
Kelemen Hunor are soluția după căderea Guvernului Mureșan
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 16:04, Politic
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Kelemen Hunor propune un guvern de tehnocrați, cu miniștri propuși de toate partidele din fosta coaliție, pentru ieșirea din criză. Liderul UDMR spune că viitorul premier trebuie să fie acceptat de PSD, PNL, UDMR și, eventual, USR.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Antena 3, înainte de votul în care Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament.

Fiecare partid din fosta coaliție ar putea propune miniștri neimplicați în politica de partid, a explicat Kelemen. Aceștia ar putea veni din ministere sau din afara lor.

Astfel, nimeni nu ar mai putea acuza că doar unii au propus tehnocrați care sunt, de fapt, politicieni.

Premierul, cheia soluției

Kelemen a subliniat că personalitatea premierului va fi decisivă. Guvernul nu poate fi decuplat de Parlament, chiar dacă ar fi format din specialiști, a spus el.

Liderul UDMR a precizat că ar fi de preferat ca vechea coaliție să susțină noul Executiv. Guvernul are nevoie de sprijinul Parlamentului și după votul de învestitură, pentru deciziile importante.

Obiectivul minim ar fi ca anul 2027 să înceapă cu un buget aprobat, a spus Kelemen.

„Nu suntem la grădiniță”

Liderul UDMR a mai spus că nu crede că președintele Nicușor Dan va dizolva Parlamentul. O astfel de decizie ar complica și mai mult viața politică și perspectivele economice, a argumentat el.

Kelemen a respins ideea că președintele ar fi trebuit să medieze între PNL și PSD după desemnarea lui Mureșan.

„Nu este treaba președintelui să vină să ne țină de mână”, a spus el.

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