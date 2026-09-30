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Călin Georgescu refuză mâncarea din arest. Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii

Prima zi după gratii pentru Călin Georgescu. Nu s-a atins de mâncarea din arest, stă în cameră cu alți trei arestați și a primit deja o vizită.
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest. Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 16:24, Politic
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Călin Georgescu nu a mâncat nimic din ce i s-a oferit în Arestul Central, unde a fost adus marți seară. Fostul candidat la prezidențiale stă în cameră cu alți trei bărbați arestați preventiv.

Potrivit unor surse citate de Gândul, Georgescu poate primi pachet de acasă. El poate cumpăra și mâncare de la o firmă de catering agreată de Poliție. Are dreptul și la o vizită pe săptămână.

Fostul prezidențiabil a primit deja vizita bodyguardului său, Marian Burcea. Acesta a fost surprins de jurnaliști în timp ce ieșea din arest.

Susținătorii, în fața arestului

Câteva zeci de susținători ai lui Georgescu au rămas în fața Arestului Central. Ei au scandat „Justiție, nu corupție!”, dincolo de gardurile montate de jandarmi.

Georgescu a fost ridicat marți seară din vila de la Mogoșoaia. Judecătorii decideseră arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.

Săptămâna trecută, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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