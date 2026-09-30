Siegfried Mureșan, ultima reacție din Parlament după ce Guvernul său a picat la vot: „Noi am fost dispuși să ne asumăm responsabilitatea”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președinte pentru a-și găsi o majoritate care să-l susțină în legislativ, a făcut ultima declarație din Parlament, după ce Guvernul pe care l-a propus a picat la votul Parlamentului.

„Vom vedea la momentul potrivit. Noi avem decizii clare în cadrul partidului până în momentul de față. Ne-am dispus, deși nu noi am cauzat criza politică, să ne asumăm responsabilitatea. Vom vedea după consultările cu președintele României”, a declarat Mureșan, întrebat ce va face PNL în continuare.

Partidele cer consultări cu președintele

Siegfried Mureșan a mai declarat că liberalii își mențin rezoluțiile adoptate anterior, și anume de a nu face un Guvern cu PSD, însă așteaptă ca Nicușor Dan să îi invite din nou la consultări la Palatul Cotroceni, pentru a analiza variantele rămase pe masă.

„În doar 5 zile de la momentul publicării decretului meu de desemnare am prezentat Parlamentului României un program de guvernare clar, concret, ambițios și o echipă de miniștri competenți. Abandonul politic a avut loc în altă parte și nu la noi, în Partidul Național Liberal”, a mai declarat ultimul premier desemnat.

Guvernul Mureșan, picat la vot. Doar 182 de voturi „pentru”

Guvernul Bolojan a devenit unul interimar în luna mai a acestui an, după ce PSD a ieșit de la guvernare și a demis prin moțiune de cenzură executivul. La votul pentru dărâmarea Guvernului s-au alăturat și parlamentarii AUR, care au susținut demersul în plen.

La aproape cinci luni de la intrarea în interimat, a treia desemnare făcută de Nicușor Dan nu a trecut nici ea de testul Parlamentului, miercuri, 30 septembrie.