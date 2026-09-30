Subiectul revenirii Marii Britanii în UE nu mai este doar un zvon. Ce lideri europeni au comentat subiectul

Revenirea Marii Britanii în UE nu mai este doar o simplă speculație ci subiect de discuție între liderii europeni. Premierul spaniol Pedro Sanchez și președintele francez Emmanuel Macron au comentat miercuri posibilitatea ca Marea Britanie să se alăture din nou UE.

Sanchez a spus că ar primi Marea Britanie „cu brațele deschise”, în timp ce Macron a declarat că „dacă britanicii doresc să facă un prim pas în această direcție, cred că este o veste foarte bună atât pentru țara lor, cât și pentru europeni.”

Ce vor liderii britanici

Comentariile celor doi lideri europeni au apărut după ce noul premier britanic Andy Burnham a afirmat că Marea Britanie ar trebui să ia în considerare opțiunile pentru viitoarea sa relație cu UE, inclusiv revenirea în blocul comunitar. De asemenea, premierul a spus că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine”.

Anterior, premierul Andy Burnham a anunțat că va prezenta până la sfârșitul anului un set de opțiuni privind viitorul relației cu UE. Scenariile analizate includ păstrarea situației actuale, reintrarea în Uniunea Vamală și în Piața Unică Europeană sau reintegrarea deplină în Uniunea Europeană.

Ce vor britanicii

Bineînțeles, decizia va fi luată în funcție de dorința populației. Mai multe sondaje realizate în ultima perioadă au arătat că peste 50% dintre britanici ar vrea să revină în UE. Totuși, pentru o eventuală revenire, este nevoie de un nou referendum național, urmat de negocieri cu UE care, de obicei, sunt lungi și complicate.

Istoria Brexit

Pe 23 iunie 2016, în Marea Britanie a avut loc un referendum național în care 52% dintre cetățenii britanici au votat pentru părăsirea UE, iar 48% au votat pentru rămânere.

Pe 31 ianuarie 2020, Marea Britanie a părăsit oficial UE, iar pe 1 ianuarie 2021 s-a încheiat perioada de tranziție, moment în care regatul a ieșit definitiv din Piața Unică și Uniunea Vamală.