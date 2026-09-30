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Intervenție aeriană pentru stingerea incendiului de pădure de la Băile Olănești

Pompierii au primit sprijin și miercuri din partea Ministerului Apărării Naționale pentru stingerea incendiul din zona Băilor Olănești care a cuprins o suprafață de 34 de hectare. Două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru stingerea incendiilor au aruncat apă asupra focarelor.
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Laurentiu Marinov
30 sept. 2026, 20:24, Social
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Două aeronave Spartan au primit ordinul de decolare pentru a se îndrepta către incendiul din localitatea Băile Olănești.  Aeronavele au aruncat de 5 ori asupra focarelor.

„Două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru stingerea incendiilor, continuă să acționeze și astăzi, 30 septembrie, pentru stingerea incendiului de pădure declanșat în zona Băile Olănești, județul Vâlcea.

Aeronavele au decolat din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, în jurul orei 14.30.

Misiunea aeriană se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis într-un comunicat de presă Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit ISU Vâlcea, suprafata afectată rămâne neschimbată, de aproximativ 34 de hectare. Forțele se vor retrage la bază. Acțiunile de stingere se vor joi relua dimineață.

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