Protest în fața Arestului Central, după ce Călin Georgescu a fost arestat. Peste 300 de oameni scandează în Capitală

Românii protestează în fata Arestului Central din Capitală, acolo unde Călin Georgescu a fost închis marți, 29 septembrie. La o zi distanță, peste 300 de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale au revenit în fața sediului.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 scandează slogan-uri ca „Libertate”, „Călin Georgescu președinte” sau „Turul doi, înapoi”.

Cei prezenți aveau în dotare inclusiv o cruce de mărimea celor din cimitire, pe care erau inscripționate critici la adresa justiției.

Completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT.