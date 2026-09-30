Guvernul Mureșan a picat. A obținut mai puține voturi decât Veștea. 182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă” | Nicușor Dan: Luni voi nominaliza o propunere de prim-ministru

BREAKING! Nicușor Dan anunță că va nominaliza luni un nou premier Președintele Nicușor Dan a făcut miercuri primul anunț după votul din Parlament. Șeful statului a anunțat că nu dizolva Parlamentul pentru a deschidea calea către alegerile anticipate. În schimb, Nicușor Dan va organiza noi consultări și va face încă o desemnare de premier. „Cred că a fost un pas necesar ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan adăugând că România își va păstra direcția pro-europeană. Ce scrie presa străină după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament. Ce va decide Nicușor Dan și când pot avea loc alegeri anticipate Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, față de cele 233 necesare. Faptul că un număr atât de mic de parlamentari a votat pentru învestirea guvernului demonstrează, așadar, că va fi prelungită criza politică din România. În paralel, presa internațională a scris despre riscurile pentru stabilitatea politică și economică a țării, dar și despre posibilitatea unor alegeri anticipate pe care președintele Nicușor Dan le-ar putea anunța dacă partidele politice nu vor cădea mai repede de acord pentru a forma un Guvern. Reuters scrie că eșecul lui Siegfried Mureșan la votul de învestire prelungește o „criză politică ce amenință ratingul de investiții al țării”. Agenția notează că Mureșan este „a treia propunere de premier respinsă de președintele centrist al României, Nicușor Dan, de la prăbușirea guvernului de coaliție pro-europeană, în urmă cu aproape cinci luni”. Și POLITICO a scris miercuri despre eșecul învestirii Guvernului Mureșan, care nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru ca Siegfried Mureșan să ocupe fotoliul de la Palatul Victoria. Agenția de știri a scris că respingerea Guvernului Mureșan adâncește „criza declanșată odată cu prăbușirea coaliției în luna mai”. CITEȘTE AICI ANALIZA COMPLETĂ Noi declarații din partea lui Siegfried Mureșan Siegfried Mureșan a oferit noi declarații în Parlament, după ce Guvernul său a picat la vot. „În ceea ce privește pașii următori, este firesc ca președintele României să invite partidele parlamentare la consultări și vom vedea ce soluții ne va propune. Este evident că cei care au declanșat criza politică nu și-au asumat nici astăzi soluționarea crizei politice. PSD și AUR au votat împotriva guvernului condus de premierul Bolojan în urmă cu cinci luni de zile și astăzi au absentat de la vot, nu au susținut rezolvarea crizei pe care eu am propus-o. Așteptăm să vedem ce propune președintele României Noi avem decizii clare în cadrul partidului până în momentul de față. Noi am fost dispuși, deși nu noi am cauzat criza politică, să ne asumăm responsabilitatea. Vom vedea după consultările cu președintele României care sunt variantele posibile. Partidul Național Liberal, USR și UDMR m-au nominalizat candidat pe 26 iunie. După aceea, timp de 84 de zile nu s-a întâmplat nimic în România și asta nu este responsabilitatea mea. Eu ce a ținut de mine am făcut. În doar 5 zile de la momentul publicării decretului meu de desemnare am prezentat Parlamentului României un program de guvernare clar, concret, ambițios și o echipă de miniștri competenți și integri. Evident că pierderea de timp a avut loc în altă parte și nu la noi, la Partidul Național Liberal.”, a spus Mureșan. Grindeanu: PSD, pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum „Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social-Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc, ca toate forțele politice, să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranță.”, a spus Sorin Grindeanu în Parlament. „Avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR”. Fritz cere anticipate Dominic Fritz cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureșan a fost respins în Parlament și anunță că USR nu va susține un guvern PSD. „A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă. Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor. Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni.”. Reacția lui Ionel Bogdan (PNL) „Fie președintele României declanșează alegeri anticipate, fie nominalizează un nou candidat pentru funcția de premier. Vom avea discuții în cadrul PNL, vom discuta și cu partenerii noștri și vom vedea ce decizii se impun. În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, atunci, cu siguranță, PNL este pregătit și pentru această variantă”, a spus Ionel Bogdan în Parlament.

Mesajul lui Radu Miruță

„De cinci luni de zile, românii au plătit un preț suficient, preț plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masă. Suntem în această poziție care dă posibilitatea președintelui declanșării unor anticipate. Care va fi opțiunea președintelui vom vedea. Ce este cert, vom continua colaborarea cu PNL și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iar cu picioarele pe finanțele României”

Siegfried Mureșan, reacție după vot

„Am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din cele trei partide, PNL, USR și UDMR (…) Astăzi, în Parlamentul României, am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea Președintelui României care sunt următorii pași”

Prima reacție a lui Grindeanu după vot. Mesaj către Palatul Cotroceni

Primul lider politic care a reacționat a fost Sorin Grindeanu. El a transmis că PSD este pregătit să își asume „redresarea României”.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

OFICIAL! Guvernul a picat

Este oficial! Guvernul Mureșan a picat. Nu a fost întrunită majoritatea. 182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă”.

Guvernul condus de Adrian Veștea a picat la votul de învestire din Parlament pe 22 iunie 2026, obținând 189 de voturi „pentru” și 23 „contra”.

Guvernul Mureșan a picat

Potrivit surselor MEDIAFAX, Guvernul Mureșan a picat. 182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă”.

Urmează rezultatul votului

A început votul

A început votul în Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Parlamentarii votează cu bile.

Diana Buzoianu a cerut parlamentarilor să nu împiedice formarea guvernului

Deputata USR Diana Buzoianu, nominalizată pentru a prelua funcția de ministru al Mediului, a lansat miercuri, în plenul Parlamentului, un atac la adresa PSD și AUR. Ea a acuzat blocarea reformelor și a cerut parlamentarilor să nu împiedice formarea unui guvern cu puteri depline.

Kelemen Hunor: Vom vota acest guvern

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va vota acest guvern.

„Societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline și acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.

Acesta a spus că societatea, când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții: „Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, va alege populismul”.

Sorin Grindeanu a ieșit din sală

Sorin Grindeanu Liderul PSD,, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan de la votul pentru Guvernul Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.

George Simion cere eliberarea lui Călin Georgescu

„Nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a spus, de la tribuna Parlamentului, George Simion, liderul AUR.

El a spus că în ciuda tururor amenințărilor, AUR nu vortează guvernul.

„Ne-ați amenințat, ați trimis private jeturi după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro”, a mai transmis Simion.

Sorin Grindeanu: Veniți în fața românilor cu un guvern marionetă

Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus în plenul Parlamentului că direcția în care merge România este una complet greșită.

„Privilegiile sunt mai importante pentru PNL și USR decât economia și viața oamenilor. În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic. În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune. În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă”, a susținut Grindeanu.

El a spus că acest guvern „nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate” și că este „un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”.

Sorin Grindeanu a anunțat că Partidul Social-Democrat spune nu acestui guvern.

Mureșan: Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi

Siegfried Mureșan a vorbit despre taxe, salarii și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor.

„În primul rând, cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. De îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. Garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici, pe muncă de exemplu. Și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027”, a spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a vorbit, în Parlament, și despre direcția pe care propune să o urmeze România și despre rolul Uniunii Europene în transformarea țării. În discursul susținut înaintea votului pentru învestirea Guvernului, Mureșan a pus în centrul mesajului său libertatea, statul de drept și valorile europene.

Premierul desemnat a mai spus că românii din diaspora se vor putea întoarce în țară atunci când vor găsi în România locuri de muncă bine plătite, servicii publice care funcționează și posibilitatea de a reuși prin muncă.

UPDATE Mureșan: Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică

„Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte”, a spus Siegfried Mureșan în discursul din Parlament.

Premierul desemnat a afirmat că propune „o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare”.

„Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an”, a mai spus Mureșan.

Grindeanu: „Cred că toată lumea e sigură că pică acest guvern”

„Cred că toată lumea e sigură că pică acest guvern”, a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, înainte de începerea ședinței.

UPDATE A început ședința Parlamentului

Ședința Parlamentului pentru votul de învestitură al Guvernului propu s de Siegfried Mureșan a început puțin după ora 13.00. Pentru ca Executivul să fie învestit sunt necesare 233 de voturi „pentru”, din totalul de 465 de parlamentari.

UPDATE Scandal pe holuri

Siegfried Mureșan a fost asaltat de jurnaliști pe holurile Parlamentului, cu câteva minute înainte de votul pentru cabinetul propus de el.

Premierul desemnat a evitat întrebările și a făcut o singură declarație: „Mergem în plen, România merită să aibă un guvern”.

Drumul spre sala de plen a fost tensionat și de apariția Dianei Șoșoacă. Aceasta a făcut scandal și a urlat la Mureșan pe holurile Parlamentului.

UPDATE Peiu: Șansele sunt 0.00%