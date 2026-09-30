În prima ședință a Dumei de Stat din noua legislatură, deputata Sardana Avksentieva a recunoscut că politicienii i-au mințit pe cetățenii ruși.

De la microfonul Parlamentului rus ea a spus că nu există fonduri pentru a îndeplini toate promisiunile electorale.

„În timpul campaniei electorale, am auzit multe promisiuni populiste: și credite ipotecare la 3%, și creșteri de pensii și ale tuturor plăților sociale. Dar noi, cu toții, înțelegem foarte bine… Și urmează o problemă dificilă: creșterea prețurilor la utilități”, a declarat Sardana Avksentieva, potrivit Nexta.

Scor record pentru partidul lui Putin

Partidul Rusia Unită, formațiunea care îl susține pe președintele Vladimir Putin, a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare desfășurate în perioada 18–20 septembrie. Potrivit datelor oficiale centralizate de Comisia Electorală Centrală, partidul de guvernământ a obținut aproximativ 58% din voturi și și-a asigurat o majoritate record de 355 din cele 450 de mandate.

Rezultatul oferă Kremlinului o majoritate de peste două treimi, permițându-i să modifice Constituția fără a avea nevoie de sprijinul altor partide. În plus, scorul este folosit ca element de propagandă fiind prezentat ca un sprijin al rușilor pentru războiul din Ucraina. Totuși, numeroși experți internaționali pun sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului.