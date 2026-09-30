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Ce a descoperit președintele în Republica Cehă. Nicușor Dan: „Poate că noi, cei din țară, ar trebui să mai învățăm de la cei care au ales să trăiască în afară”

Nicușor Dan, președintele României, a declarat miercuri, după o vizită în Republica Cehă, că românii din țară ar trebui să învețe mai multe de la cei care trăiesc peste hotare.
Ce a descoperit președintele în Republica Cehă. Nicușor Dan: „Poate că noi, cei din țară, ar trebui să mai învățăm de la cei care au ales să trăiască în afară”
Sursa foto: NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
30 sept. 2026, 18:59, Politic
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Nicușor Dan, președintele României, a declarat, în urma unei vizite la comunitățile românești din Republica Cehă, că românii stabiliți peste hotare ar trebui să se conecteze mai mult și cu cei din alte state, pentru a crea un schimb de experiență.

„Am auzit, de asemenea, că există asociații interesante care promovează cultura română, care promovează limba română. Poate că noi, cei din țară, trebuie să mai învățăm, să ne mai reunim de la cei care au ales să trăiască în afară”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Cehia.

Nicușor Dan: Limba română, predată la Universitatea din Cehia

Președintele a pus accent în discursul său pe păstrarea legăturii cetățenilor români stabiliți în străinătate cu cultura și tradițiile din țara natală. Nicușor Dan spune că trebuie să existe o colaborare între cele două culturi.

„E importantă această legătură, este importantă această asociație de prietenie și de această comunitate de limbă, limba cehă predată la Universitatea România, limba română predată la Universitatea în Cehia, pentru că aparținem unui același spațiu geografic și trăim într-o epocă dominată de economic în care dimensiunea contează. Și atunci o colaborare între țările noastre nu face decât să ne crească și pe unul și pe celălalt economic și ca să putem să avem colaborarea avem nevoie de încredere și ca să avem nevoie de încredere trebuie să ne cunoaștem mai bine unii pe alții prin contacte directe, prin cărți, prin filme, prin educație, cultura. Și întrebarea pe care o pun de fiecare dată când mă întâlnesc cu reprezentanți ai comunităților românești din afară este cum putem să colaborăm”, a mai explicat președintele.

Șeful statului a mers într-o vizită oficială în Republica Cehă, unde s-a întâlnit până acum cu președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, cu mai mulți oficiali cehi, dar și cu comunitățile românești de acolo.

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